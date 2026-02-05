Karim Benzema «n'est personne», son transfert agace en Arabie Saoudite

Dans les derniers jours du mercato hivernal, l'avenir de Karim Benzema a fait l'objet d'un gros feuilleton. Finalement, le Ballon d'Or 2022 a fait ses valises, quittant ainsi Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, le leader du championnat saoudien. Une nouvelle aventure débute donc pour Benzema, mais voilà que cela lui vaut certaines critiques en Arabie Saoudite.

« Mais tu es qui, toi, au final ? »

Le transfert de Karim Benzema fait donc grincer des dents. Et forcément, du côté d'Al-Ittihad, on est amer quant à la décision du Français de s'en aller chez un rival. KB9 n'a alors pas été épargné et c'est ainsi que dans l'émission Dawrina Gher, Mohammed Noor, légende d'Al-Ittihad, n'a pas mâché ses mots pour évoquer le cas Benzema : « La première saison où Benzema est arrivé à Al-Ittihad, il a fait quoi déjà ? Il n’a rien fait on est d’accord ? Et la saison d’après ? Il a tout cassé. C’était qui qui le soutenait vraiment ? Qui venait l’encourager ? Il a raté combien de penalties avec Al-Ittihad ? Après la première saison, il a raté 5 ou 6 penalties. Et les supporters ils ont fait quoi ? Ils l’ont soutenu. Ils ont soutenu l’équipe entière et on a remporté le championnat et la coupe. J’ai raison ou pas ? Et après tout ça, maintenant tu arrives au milieu de la saison et tu viens me dire que tu ne veux plus jouer pour cette équipe ? Mais tu es qui, toi, au final ? Avec tout mon respect pour la carrière qu’il a eue, il a quoi de plus que Ronaldo ? On ne le mentionne même pas en face de lui. Ce n’est personne ».