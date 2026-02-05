Karim Benzema «n'est personne», son transfert agace en Arabie Saoudite

Dans les derniers jours du mercato hivernal, l'avenir de Karim Benzema a fait l'objet d'un gros feuilleton. Finalement, le Ballon d'Or 2022 a fait ses valises, quittant ainsi Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, le leader du championnat saoudien. Une nouvelle aventure débute donc pour Benzema, mais voilà que cela lui vaut certaines critiques en Arabie Saoudite.
En 2023, Karim Benzema quittait l'Europe et le Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Français signait alors avec Al-Ittihad. Un club avec qui l'histoire est désormais terminée. En effet, dans les derniers moments du mercato hivernal, KB9 a fait ses valises... pour rejoindre un autre club saoudien. En effet, Benzema s'est engagé avec le leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal, où on peut déjà retrouver d'autres grands noms comme Yassine Bounou, Théo Hernandez ou encore Sergej Milinkovic-Savic.
Cristiano Ronaldo enrage ?
Al-Hilal s'est donc renforcé avec cette signature de Karim Benzema et voilà que ça n'aurait pas plu à certains. Ce serait notamment le cas de Cristiano Ronaldo. En effet, comme ça a pu être expliqué par certains médias, le Portugais, aujourd'hui à Al-Nassr, n'aurait clairement pas apprécié la gestion du PIF lors de ce mercato, renforçant ainsi les autres clubs saoudiens. Et c'est ainsi que Cristiano Ronaldo a été jusqu'à faire grève, ratant un match avec Al-Nassr.
« Mais tu es qui, toi, au final ? »
Le transfert de Karim Benzema fait donc grincer des dents. Et forcément, du côté d'Al-Ittihad, on est amer quant à la décision du Français de s'en aller chez un rival. KB9 n'a alors pas été épargné et c'est ainsi que dans l'émission Dawrina Gher, Mohammed Noor, légende d'Al-Ittihad, n'a pas mâché ses mots pour évoquer le cas Benzema : « La première saison où Benzema est arrivé à Al-Ittihad, il a fait quoi déjà ? Il n’a rien fait on est d’accord ? Et la saison d’après ? Il a tout cassé. C’était qui qui le soutenait vraiment ? Qui venait l’encourager ? Il a raté combien de penalties avec Al-Ittihad ? Après la première saison, il a raté 5 ou 6 penalties. Et les supporters ils ont fait quoi ? Ils l’ont soutenu. Ils ont soutenu l’équipe entière et on a remporté le championnat et la coupe. J’ai raison ou pas ? Et après tout ça, maintenant tu arrives au milieu de la saison et tu viens me dire que tu ne veux plus jouer pour cette équipe ? Mais tu es qui, toi, au final ? Avec tout mon respect pour la carrière qu’il a eue, il a quoi de plus que Ronaldo ? On ne le mentionne même pas en face de lui. Ce n’est personne ».