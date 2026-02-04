Karim Benzema soutient un candidat en politique : Il n'est pas le seul !

Pierrick Levallet

En décembre dernier, Karim Benzema a affiché clairement son soutien à un candidat en politique. L’ancien attaquant du Real Madrid ne s’est pas caché. Et le Ballon d’Or 2022 n’est plus le seul. Un autre ex-joueur de l’OL a affirmé publiquement qu’il soutenait le même candidat que le nouveau buteur d’Al-Hilal.

S’il se rapproche tranquillement de la fin de sa carrière, Karim Benzema reste malgré tout une personnalité importante dans le football. Le Ballon d’Or 2022 dispose toujours d’une influence importante. Et il n’a pas manqué d’en profiter pour soutenir publiquement un candidat en politique en décembre dernier. Le nouveau buteur d’Al-Hilal - formé dans le Rhône - n’est d’ailleurs pas le seul, puisqu’un autre ancien international français a affiché son soutien pour la même personne.

« Son amour et son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver ».



Bafétimbi Gomis a un message pour vous : soutenez Jean-Michel Aulas afin qu’il devienne le prochain maire de Lyon 🤝



Merci Bafé pour ton soutien et ta fidélité ! 📷@JM_Aulas @BafGomis pic.twitter.com/nwek2KMsyT — Coeur Lyonnais (@Coeur_Lyonnais_) February 3, 2026

«Il fera un très, très grand maire» Bafétimbi Gomis ne s’est en effet pas caché. Comme Karim Benzema, l’ex-attaquant de l’OL et de l’OM a confirmé qu’il soutenait Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de Lyon. « J’ai eu la chance de jouer et travailler sous les ordres du président Aulas pendant cinq ans. Son amour, son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver. Je pense qu’il fera un très, très grand maire et qu’il redonnera de la fierté, de la sécurité et plein d’autres choses à cette ville qui en a grand besoin » a lancé l’ancien buteur de 40 ans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.