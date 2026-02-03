«Tout est allé très vite» : Il boucle le transfert de Karim Benzema en un temps record

Axel Cornic

En fin de contrat à Al-Ittihad, qu’il avait rejoint en 2023 après toute une carrière passée au Real Madrid, Karim Benzema a animé la fin du mercato hivernal. Et après un moment de flottement avec notamment Cristiano Ronaldo qui aurait fait grève pour l’avoir à Al Nassr, l’attaquant français a finalement décidé de rebondir du côté d’Al Hilal.

Certains pensaient qu’un départ en Arabie Saoudite état synonyme de fin de carrière. Mais ce n’est pas du tout ça, puisque les stars européennes semblent se plaire au Moyen Orient et c’est le cas de Karim Benzema, qu’on annonçait de retour dans le football qui compte, mais qui est finalement resté en Saudi Pro League.

« On a pu réaliser ce transfert très vite, tout s'est fait en 48 heures » Le Ballon d’Or 2022 a en effet signé pour Al Hilal jusqu’en 2027, mais ne comptez pas sur son nouveau club pour vous dévoiler les coulisses de ce dossier. « On préfère ne pas expliquer les détails, Mais Karim voulait encore évoluer dans un grand club, qui l'est non seulement en Arabie saoudite, mais aussi en Asie » a expliqué le directeur sportif Esteve Calzada, à L’Equipe. « On a pu réaliser ce transfert très vite, tout s'est fait en 48 heures. C'est une décision sportive mais qui est également liée à de grands projets commerciaux ».