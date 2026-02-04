Walid Acherchour, l’embrouille inattendue sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut une bataille à sens unique. Et pourtant, la dynamique tronquée de l’OM de ces derniers jours aurait pu permettre au Stade Rennais d’enfoncer encore plus le groupe de Roberto De Zerbi. Son homologue entraîneur du club breton qu’est Habib Beye n’y est pas parvenu, permettant à un journaliste de rouvrir son dossier sur les réseaux sociaux. Engendrant en ce sens un clash que personne n’a vu venir.

Ces dernières années, Walid Acherchour est devenu une figure montante dans le paysage des médias du football français. De par sa notoriété grandissante avec le Winamax FC, le consultant a été enrôlé par RMC pour l’After Foot ainsi que du côté de DAZN notamment pour la couverture de la Ligue 1 la saison passée. Très présent sur les réseaux sociaux, Acherchour a été indirectement critiqué par un autre journaliste suite à l’élimination du Stade Rennais d’Habib Beye en 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille.

Le 🐶 a fait le choix de réagir à mon tweet… se sentant visé !

Ce 🐶 médiatique qui parce qu’il a reçu le coach en plateau durant 2H se sent redevable au point de perdre toute crédibilité.

Ce type qui a pr surnom « le Comedy club » par certains journalistes 😂😂#SRFC https://t.co/1aLTHINo1L — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 4, 2026

«Ces mêmes gens qui étrangement font un léger rétropédalage» Entre le tour précédent datant du 11 janvier et le 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OM mardi soir (1-3), Habib Beye n’a signé que des contre-performances avec son équipe. Le Stade Rennais a concédé le nul face au Havre (1-1) avant d’enchaîner deux autres revers de suite en Ligue 1 avant la défaite au Vélodrome (0-2 face au FC Lorient et 0-4 contre l’AS Monaco). Une série négative qui a permis à Mohamed Toubache-Ter de faire une annonce sur son compte X. « Et on parlera aussi dans un Space que je devais faire jeudi, mais que je reporte à lundi 21h, de ces gens dans la culture de l’instant après la période positive du SRFC se gargarisaient… ces mêmes gens qui étrangement font un léger rétropédalage. L’unique boussole: la constance ». Un post qui n’a pas laissé insensible Walid Acherchour.

«C’est une cabale ridicule et orientée» L’intervenant du Winamax FC et consultant de RMC pour l’After Foot et Génération After, Walid Acherchour a pris son téléphone afin de lâcher ses vérités sur les méthodes du journaliste Mohamed Toubache-Ter. « Tu n’es pas dans la culture de l’instant toi non, et dans la malhonnêteté. Tu ne sors pas du bois quand ça va pas et quand ça va bien tu regardes Cobolli-Rinderknech. Je suis là quand il fait beau et quand il pleut avec honnêteté intellectuel, les gens qui écoutent le savent ». a dans un premier temps affirmé Acherchour avant d’en rajouter une couche en évoquant l’animosité de Toubache-Ter envers le coach Habib Beye. « Tu donnes des leçons sur le traitement médiatique marseillais, tu fais exactement la même chose sur Rennes dès que ça va mal… uniquement parce que tu peux pas sentir Beye humainement depuis Canal+. C’est une cabale ridicule et orientée ». Pour finir, le consultant du WFC a dressé un constat certes peu flatteur envers Habib Beye, mais qui n’est pas aidé par la gestion de sa direction à son sens. « Beye est en train de se perdre dans sa com, son management et dans ses choix en s’endormant tactiquement. Il faut aussi être juste jusqu’au bout et parler de la gestion d’Arnaud Pouille qui a été sauvé par la valeur créée de Meite/Jacquet (ou Cisse) pour récupérer pas grand chose ».