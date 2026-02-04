«Plus fort» que Zidane, Ronaldo et Messi, ce joueur qui «aurait dû remporter cinq Ballons d’or»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Ronaldo ont tous à un moment donné de leur carrière reçu la récompense suprême pour un joueur de football sur le plan individuel : le Ballon d’or. Cependant, cela ne fait pas spécialement d’eux le joueur le plus compliqué et fort qu’un adversaire ait joué. C’est en effet le constat dressé par un champion du monde et légende du football il y a deux ans de cela.

Depuis les années 90, les talents générationnels se succèdent dans le monde du football. Quel que soit le poste, des cracks ont vu le jour. Manuel Neuer dans les buts, Sergio Ramos en défense, Andrés Iniesta au milieu de terrain, Zinedine Zidane en meneur de jeu, Ronaldo, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en attaque. Une folie furieuse. Et il se trouve qu’un joueur s’est mesuré à tous les noms cités ci-dessus au cours de sa carrière.

«Zidane, Ronaldo, Messi, CR7, Iniesta...» A 17 ans, Gianluigi Buffon entamait sa carrière professionnelle avec Parme en 1995 où il a effectué six saisons pleines avant de se lancer dans la plus grande aventure de sa carrière : la Juventus. 17 années passées à Turin. Une éternité et surtout, pour beaucoup de joueurs, l’intégralité d’une carrière. A titre de comparaison, Zinedine Zidane est resté 18 ans dans le circuit avant de raccrocher les crampons. Jouant pendant quatre décennies différentes entre 1995 et 2023, Buffon a communiqué le joueur le plus fort contre lequel il a été opposé. Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ? « Gigi » Buffon a fait un choix surprenant. « J'ai joué avec trois générations, comment puis-je répondre à cette question ? Zidane, Ronaldo, Messi, CR7, Iniesta... ».