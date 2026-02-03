Propos sexiste en France : La presse espagnole intervient !

Alors qu’on vit dans une époque où le football féminin prend de plus en plus d’ampleur, des propos sexistes ont été tenus en France à cet égard. Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre, n’a pas mâché ses mots à ce sujet. Et la presse espagnole n’a pas manqué d’intervenir.
Depuis quelques années maintenant, le football féminin a pris une place importante en France. L’Arkema Première Ligue a perdu un peu de son élan face à l’émergence face à la Women’s Super League (championnat anglais) et la National Women’s Soccer League (division américaine). Mais elle reste malgré tout l’une des ligues les plus importantes au monde.
Guy Roux au coeur d'une polémique avec le football féminin
Malgré cela, Guy Roux ne s’est pas privé de tenir des propos controversés au sujet du football féminin. « La femme est faite pour enfanter, avec des hanches plus larges. Et le football n'est pas fait pour les hanches larges. Je respecte beaucoup ces jeunes filles qui pratiquent leur sport favori. Si vous me demandez si les matchs féminins sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de première division, qui se jouent devant 800 spectateurs » a confié l’ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre dans un entretien accordé à L'Est Éclair.
Ses propos font réagir en Espagne
Et la presse espagnole n’a pas manqué d’intervenir à ce sujet, à l’heure où Olga Carmona (58 sélections avec l'Espagne) évolue au PSG. AS explique que ce n’est pas la première fois que Guy Roux tient de tels propos concernant le football féminin. « Vous voulez que je fasse une comparaison audacieuse ? On dirait un match de football féminin » avait-il notamment lancé il y a quelques mois lors d’un hommage à Djibril Cissé. Le média espagnol ajoute que le football féminin est désormais devenu une réalité en France, avec de grands clubs comme le PSG ou encore l’OL qui est l’équipe la plus titrée sur la scène européenne. La sortie de Guy Roux n’a pas manqué de faire réagir à l’étranger.