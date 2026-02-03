Propos sexiste en France : La presse espagnole intervient !

Pierrick Levallet

Alors qu’on vit dans une époque où le football féminin prend de plus en plus d’ampleur, des propos sexistes ont été tenus en France à cet égard. Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre, n’a pas mâché ses mots à ce sujet. Et la presse espagnole n’a pas manqué d’intervenir.

Depuis quelques années maintenant, le football féminin a pris une place importante en France. L’Arkema Première Ligue a perdu un peu de son élan face à l’émergence face à la Women’s Super League (championnat anglais) et la National Women’s Soccer League (division américaine). Mais elle reste malgré tout l’une des ligues les plus importantes au monde.

🔥 Polémica en Francia por los comentarios del técnico Roux sobre el fútbol femenino pic.twitter.com/ySfIQvAher — Diario AS (@diarioas) February 3, 2026

Guy Roux au coeur d'une polémique avec le football féminin Malgré cela, Guy Roux ne s’est pas privé de tenir des propos controversés au sujet du football féminin. « La femme est faite pour enfanter, avec des hanches plus larges. Et le football n'est pas fait pour les hanches larges. Je respecte beaucoup ces jeunes filles qui pratiquent leur sport favori. Si vous me demandez si les matchs féminins sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de première division, qui se jouent devant 800 spectateurs » a confié l’ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre dans un entretien accordé à L'Est Éclair.