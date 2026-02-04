«Il ne vient même pas me dire bonjour» : L’«altercation» avec Zidane, ça tourne mal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane entrait dans la légende et dans le cœur des Français. Et ce, grâce à un doublé de la tête inscrit en finale de Coupe du monde contre le Brésil (3-0). Deux ans plus tard, il devenait champion d'Europe et frôlait un deuxième sacre au Mondial 2006 perdu en finale contre l'Italie en Allemagne (1-1 puis 3-5 aux tirs au but). Ladite Coupe du monde de l'autre côté du Rhin, un joueur l'a manqué à cause de Zidane et d'un accrochage avec lui. Il raconte tout.

Zinedine Zidane est sans contestation possible une légende du football français. Il n'y a qu'à s'attarder sur l'aura qui entoure le milieu de terrain du Real Madrid dans la mémoire des Français, ce qui lui a permis d'être l'un des porteurs de la flamme olympique pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Très discret dans les médias, Zidane est attendu pour prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet).

«Des insultes d’un mec avec qui tu partages le vestiaire et que tu joues en équipe nationale, je trouve que c’était abusé» La Coupe du monde, Jérôme Rothen estime en avoir été privé en 2006 la faute à une altercation avec Zinedine Zidane en avril 2004 en quart de finale retour de Ligue des champions entre l'AS Monaco et le Real Madrid (3-1). « Zidane, je ne sais pas si c’est un délit de sale gueule de sa part. Mais des insultes d’un mec avec qui tu partages le vestiaire et que tu joues en équipe nationale, je trouve que c’était abusé. (ndlr relève toi, fils de p*te) C’est surtout le changement de comportement de sa part. Je peux encore comprendre la frustration et l’énervement parce que Zidane qui représente le Real Madrid et qui se fait sortir par le petit Monaco, c’est sûr qu’il allait en prendre plein la tronche. Quand tu notes qu’après cette altercation avec moi sur le terrain, qu’il y a un changement d’attitude et qui ne me calcule quasiment pas… Effectivement après, tu le croises en privé, même pas il ne vient te dire bonjour ».