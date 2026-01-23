Jackpot à 60M€, Habib Beye annonce la fin !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Stade Rennais cette saison, Jeremy Jacquet aurait tapé dans l'oeil de Chelsea. A tel point que les Blues seraient prêts à lâcher plus de 60M€ pour boucler sa signature lors de ce mercato hivernal. Interrogé sur ce dossier ce jeudi, Habib Beye a affirmé qu'il ne voulait en aucun cas se séparer de son jeune talent de 20 ans.

«Je n'ai pas de nouvelles de Chelsea» « Personnellement, je n'ai pas de nouvelles de Chelsea. Mais avec Jérémy on s'est parlé. C'est quelqu'un avec qui j'ai une superbe relation. Je suis content de ce qu'il vit. Je suis content des sollicitations et je suis assez bluffé du calme avec lequel il gère cette situation. C'est un garçon très focus sur ce qu'il vit. C'est normal qu'il soit sollicité. C'est un très bon joueur, mais je l'ai vu très relâché. Il s'est très bien entrainé cette semaine à l'entrainement, et il sera important pour nous samedi. Sur le fait qu'il reste, je suis serein, car il est content d'être ici, et parce qu'il est important. Serein, car je ne vois pas un joueur qui est déstabilisé par la situation. Après, le marché ce n'est pas moi qui le contrôle. Il y a une réalité économique sur laquelle je n'aurai pas toujours mon mot à dire », a annoncé Habib Beye, présent en conférence de presse ce jeudi après-midi.