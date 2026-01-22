Harcèlement sur les réseaux sociaux : La CAN au Maroc fait une victime !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victime d’un acharnement haineux sur les réseaux sociaux pour une question posée à Edouard Mendy dimanche dernier après la victoire finale de la Coupe d’Afrique des nations du Sénégal contre le Maroc (1-0), Vanessa Le Moigne est montée au créneau en lâchant ses vérités et en annonçant la fin de son aventure avec beIN SPORTS au terme de la saison.

Dimanche dernier, on a évité un drame. Avant le coup de sifflet final de la seconde période de l'ultime rencontre de la Coupe d'Afrique des nations (1-0), un penalty était accordé au Maroc après l’intervention de la VAR pour une défense illicite sur Brahim Diaz. Le tout, quelques minutes seulement après le but refusé par l’arbitre de la rencontre pour le Sénégal. De quoi créer une vague d’indignation chez les hommes de Pape Thiaw. Le sélectionneur sénégalais a même demandé à son équipe de quitter la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah, générant une confusion folle avec des débordements dans les tribunes.

«Je dois poser les questions et cette question là sur le penalty pour que la réponse de l’un des acteurs existe» Finalement, le capitaine Sadio Mané est parvenu à ramener tout le monde sur la pelouse et Brahim Diaz a manqué son penalty, tentant une panenka. Avant de prendre sa chance, Edouard Mendy s’est approché de lui, incitant Vanessa Le Moigne à lui demander de quoi retournait cet échange. Le gardien du Sénégal assurait qu’une accord à l’amiable n’avait été passé sur les antennes de beIN SPORTS. Après une vague de messages haineux sur les réseaux sociaux, la journaliste de la chaîne a pris son compte Instagram pour s’expliquer. « Des supputations d’arrangement pour la « paix » circulent sur les réseaux. Je dois poser les questions et cette question là sur le penalty pour que la réponse de l’un des acteurs existe. La supputation continue : voilà la seule réponse là dessus ».

«Stop ! Prenez le siège et ce qui va avec» Au bout du rouleau et se sentant trahie, Vanessa Le Moigne a annoncé tout arrêter avec beIN SPORTS cette année. « Après, c’est clair qu’on peut faire mieux. Que les supporters ne comprennent pas, c’est okay ! Mais mes amis, mes « pairs » à l’affût de mon moindre fourchage de langues depuis des années ! Ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute. Je leur laisse la place… Je ne suis pas Jeanne d’Arc. Après un mois à sacrifier ma vie de famille, après des années même à sacrifier ma vie perso. Stop ! Prenez le siège et ce qui va avec ».