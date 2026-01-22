CAN 2025 : Le scandale continue au Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d’Afrique des nations a rendu un verdict plein de rebondissements dimanche dernier à Rabat. La finale opposant le Maroc à domicile face au Sénégal a tourné en faveur des Lions de la Teranga. Cependant, Brahim Diaz qui avait la balle de match au pied sur penalty, a raté sa panenka au bout du suspense, permettant au Sénégal d’inverser la tendance. Une « trahison » pour certains de ses coéquipiers.

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 restera dans la mémoire collective. Et pas seulement en raison de la deuxième victoire du Sénégal dans cette compétition après l’édition 2021. En effet, le contexte de ce succès a énormément fait parler. Après avoir vu leur but refusé pour une faute sur Achraf Hakimi sur corner, les Sénégalais décidaient de temporairement quitter la pelouse dans la foulée de la décision de la VAR d’accorder un penalty à Brahim Diaz pour une faute sur le joueur du Real Madrid.

«Hakimi est l’un des seuls à l’avoir réconforté» Criant à la corruption, les Lions de la Teranga désertaient la pelouse sur ordre de leur coach Pape Thiaw avant de revenir… pour voir Brahim Diaz manquait sa panenka arrêtait par Edouard Mendy à la toute fin du temps additionnel de la seconde période. Le ciel est par la suite tombé sur la tête de l’attaquant du Real Madrid lorsque Pape Gueye ouvrit le score en prolongations. Par la suite, Brahim Diaz était remplacé par Ilias Akhomach et mesurait l’étendue de son échec du banc des remplaçants, les larmes aux yeux. Une émotion qui ne l’avait pas non plus quitté dans le vestiaire du Maroc après le match où il aurait platement présenté ses excuses devant le groupe dont Achraf Hakimi est capitaine. Ce dernier l’a pardonné, mais ce serait tout. « Après que Brahim Diaz se soit excusé en larme dans le vestiaire, Hakimi a dit qu’il le pardonnait publiquement et l’a serré dans ses bras. Hakimi est l’un des seuls à l’avoir réconforté ». a confié Ilyes Kaddouri.