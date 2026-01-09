Rupture avec Habib Beye, c'est terminé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Stade Rennais, Gauthier Gallon devrait faire ses valises lors de ce mercato hivernal. Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans d'Habib Beye, le portier de 32 ans devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs, plus précisément du côté de Dender, lanterne rouge du championnat belge.

Habib Beye a rejoint le Stade Rennais le 30 janvier dernier. Sur le banc breton depuis près d'un an, le coach de 48 ans serait sur le point de perdre le gardien Gauthier Gallon.

Le Stade Rennais va résilier le contrat de Gallon ? Depuis l'arrivée d'Habib Beye au Stade Rennais, Gauthier Gallon n'a été convoqué qu'une seule fois. C'était le 21 février dernier pour la réception du Stade de Reims. A en croire Le Parisien, Gauthier Gallon n'est que le cinquième choix dans la hiérarchie d'Habib Beye. Mathys Silistrie (20 ans) étant la doublure de Brice Samba (31 ans), et le coach sénégalais privilégiant Kilian Belazzoug (19 ans) et Ayoub Akabou (18 ans) en tant que portier numéro 3. Une situation qui devrait provoquer le départ de Gauthier Gallon.