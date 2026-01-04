Rupture avec Habib Beye : C’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après être passé très proche du licenciement, Habib Beye a finalement conservé sa place sur le banc du Stade Rennais. Cependant, l’ancien joueur de l’OM confirme que la rupture sera inévitable en cas de non-qualification européenne à l’issue de la saison.

Il y a quelques semaines, le départ d'Habib Beye semblait acté. Et pourtant, l'ancien joueur de l'OM a clairement inversé la tendance au Stade Rennais, au point que son avenir ne soit plus un sujet. Néanmoins, Habib Beye a conscience que tout peut aller très vite puisque si les Bretons ne se qualifient pas pour une Coupe d'Europe, son départ deviendra inévitable.

Beye confirme une possible rupture avec Rennes « C’est très, très simple ! Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. Mais la discussion, elle, interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l’espère, mais pas avant. J’ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J’ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l’un envers l’autre de se dire qu’il y a une mission à réaliser », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.