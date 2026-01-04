Rupture avec Habib Beye : C’est confirmé !

Après être passé très proche du licenciement, Habib Beye a finalement conservé sa place sur le banc du Stade Rennais. Cependant, l’ancien joueur de l’OM confirme que la rupture sera inévitable en cas de non-qualification européenne à l’issue de la saison.
Il y a quelques semaines, le départ d'Habib Beye semblait acté. Et pourtant, l'ancien joueur de l'OM a clairement inversé la tendance au Stade Rennais, au point que son avenir ne soit plus un sujet. Néanmoins, Habib Beye a conscience que tout peut aller très vite puisque si les Bretons ne se qualifient pas pour une Coupe d'Europe, son départ deviendra inévitable.
Beye confirme une possible rupture avec Rennes
« C’est très, très simple ! Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. Mais la discussion, elle, interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l’espère, mais pas avant. J’ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J’ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l’un envers l’autre de se dire qu’il y a une mission à réaliser », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«En cas de qualification en Coupe d’Europe, on a un an supplémentaire»
« On aura le temps de faire le point au moment où cette mission sera terminée. Je ne suis pas du tout en attente de quoique ce soit de la part du club sur mon avenir. Mon avenir est très clair, il est contractuel En cas de qualification en Coupe d’Europe, on a un an supplémentaire. Et là, on aura le temps de discuter. S’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera et ça sera tout à fait logique parce que j’ai accepté ce challenge-là », ajoute Habib Beye.