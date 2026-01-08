Zinedine Zidane et l’Islam : Son histoire cachée avec la religion

Discret sur sa vie privée, Zinedine Zidane avait fait de rares confidences sur son rapport à la religion, au cours d'un entretien accordé au magazine Psychologies en 2006. L’ancien meneur de jeu des Bleus, en passe de prendre sa retraite à l’époque, s’était alors déclaré croyant, mais non pratiquant.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Une formule qu’a bien compris Zinedine Zidane, évoquant à des rares occasions sa vie de famille, son histoire d’amour avec Véronique ou bien son enfance. Mais il arrive parfois au champion du monde de fendre l’armure, comme en ce jour de 2006, au cours d’un entretien avec le magazine Psychologies.
Zinedine Zidane « musulman mais pas pratiquant »
Interrogé avant le Mondial en Allemagne, Zizou avait fait quelques confidences sur son rapport à la religion, lui qui est issu d'une famille algérienne. « Je suis musulman, croyant – je pense qu’il y a quelqu’un là-haut qui a créé tout ça –, mais pas pratiquant. L’important, c’est ce qu’il y a au fond de nous. Si on regarde de près, les religions sont à peu près toutes les mêmes. L’important, ce sont les valeurs que l’on inculque plus que la pratique d’une religion », confiait Zidane.
Zidane était allé plus tard dans son village de Bedjaï
Au cours du même entretien, Zinedine Zidane affichait d’ailleurs son envie de se rendre en Algérie : « Aller dans mon pays d’origine avec mon papa. Voilà. C’est une chose qui me tient à cœur et que je réaliserai. L’emmener là où il a grandi, dans le village de Bedjaï, dans la montagne, où il était gardien de moutons. » Une promesse que l’ex-meneur de jeu avait honorée quelques mois plus tard. Il avait été décoré de la plus médaille de l'ordre national du mérite.