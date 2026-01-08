Zinedine Zidane et l’Islam : Son histoire cachée avec la religion

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Discret sur sa vie privée, Zinedine Zidane avait fait de rares confidences sur son rapport à la religion, au cours d'un entretien accordé au magazine Psychologies en 2006. L’ancien meneur de jeu des Bleus, en passe de prendre sa retraite à l’époque, s’était alors déclaré croyant, mais non pratiquant.

Pour vivre heureux, vivons cachés. Une formule qu’a bien compris Zinedine Zidane, évoquant à des rares occasions sa vie de famille, son histoire d’amour avec Véronique ou bien son enfance. Mais il arrive parfois au champion du monde de fendre l’armure, comme en ce jour de 2006, au cours d’un entretien avec le magazine Psychologies.

Zinedine Zidane « musulman mais pas pratiquant » Interrogé avant le Mondial en Allemagne, Zizou avait fait quelques confidences sur son rapport à la religion, lui qui est issu d'une famille algérienne. « Je suis musulman, croyant – je pense qu’il y a quelqu’un là-haut qui a créé tout ça –, mais pas pratiquant. L’important, c’est ce qu’il y a au fond de nous. Si on regarde de près, les religions sont à peu près toutes les mêmes. L’important, ce sont les valeurs que l’on inculque plus que la pratique d’une religion », confiait Zidane.