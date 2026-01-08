Zidane : La terrible épreuve avec sa famille

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2019, Zinedine Zidane a traversé une terrible épreuve avec le décès de son frère Farid qui se battait contre la maladie. L'ancien coach du Real Madrid a évoqué ce douloureux sujet en interview quelques années plus tard, et assure que ce drame lui a appris à relativiser les problèmes de la vie.

En juin 2022, à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une grande interview à L'EQUIPE dans laquelle il retraçait les différentes étapes de sa carrière de joueur, d'entraîneur mais également de sa vie d'homme. Et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France évoquait notamment un moment très douloureux puisqu'il s'agissait d'un drame familial avec le décès de son frère Nordin, le 13 juillet 2019, après une longue maladie.

« J’ai perdu un de mes frères » Et Zinedine Zidane s'est confié sans détour à ce sujet : « La vie continue. Ce qui me fait bizarre, c’est quand j’avais 20-25 ans, je voyais les gens de 50 ans plus vieux que ça ! Là, ce n’est plus le cas. La vie a lissé cet âge. Mais moi, je suis encore un grand enfant dans ma tête ! Je veux profiter de tout. Je suis avec ma famille. Il y a bien sûr des choses dont je ne suis pas content… Et puis il y a aussi des grands malheurs (il s’arrête). J’ai perdu un de mes frères… Mais la vie avance. C’est devant. Chaque instant, chaque moment. C’est pour ça que j’aime ma vie. Je suis sans doute quelqu’un d’atypique », indique Zidane, non sans émotion.