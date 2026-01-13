Rupture avec Habib Beye, c'est imminent !

Amadou Diawara

N'entrant pas du tout dans les plans d'Habib Beye, Gauthier Gallon serait sur le point de quitter le Stade Rennais. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, le gardien de 32 ans se serait engagé avec Dender, pensionnaire de la première division belge. Son transfert devrait donc être officialisé rapidement.

Arrivé en provenance de l'ESTAC lors de l'été 2023, Gauthier Gallon ne devrait plus faire long feu au Stade Rennais. En effet, le portier de 32 ans serait déjà assuré de changer de club lors de ce mercato hivernal.

Mercato - Stade Rennais : Le départ de Gauthier Gallon est bouclé