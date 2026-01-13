Rupture avec Habib Beye, c'est imminent !

N'entrant pas du tout dans les plans d'Habib Beye, Gauthier Gallon serait sur le point de quitter le Stade Rennais. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, le gardien de 32 ans se serait engagé avec Dender, pensionnaire de la première division belge. Son transfert devrait donc être officialisé rapidement.
Arrivé en provenance de l'ESTAC lors de l'été 2023, Gauthier Gallon ne devrait plus faire long feu au Stade Rennais. En effet, le portier de 32 ans serait déjà assuré de changer de club lors de ce mercato hivernal.
Mercato - Stade Rennais : Le départ de Gauthier Gallon est bouclé
Alors qu'Habib Beye ne compte pas sur lui, Gauthier Gallon serait en passe de déménager en Belgique. Selon les informations du Parisien, divulguées ce mardi matin, le numéro 23 du Stade Rennais se serait engagé avec le club de Dende, pensionnaire de la Jupiler Pro League, le premier échelon national. Son transfert devrait donc être officialisé rapidement.
Depuis qu'il occupe le banc du Stade Rennais, Habib Beye n'a convoqué Gauthier Gallon qu'une seule fois. C'était le 21 février dernier. Pour rappel, le club breton avait battu le Stade de Reims au Roazhon Park (1-0), et ce, grâce à un but d'Arnaud Kalimuendo. Comme annoncé par Le Parisien il y a quelques jours, Gauthier Gallon n'était que le cinquième choix d'Habib Beye au poste de gardien de but cette saison, derrière Brice Samba (31 ans), Mathys Silistrie (20 ans), Kilian Belazzoug (19 ans) et Ayoub Akabou (18 ans).