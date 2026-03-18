Lilian Thuram et Nicolas Sarkozy : Le clash qui a beaucoup fait parler

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2005, alors qu'il était Ministre de l'Intérieur en pleine période sensible avec des émeutes dans les banlieues, Nicolas Sarkozy avait eu des propos assez offensifs en indiquant vouloir nettoyer certains quartier « au Kärcher ». Un discours inadmissible aux yeux de Lilian Thuram, qui n'avait pas hésité à le clasher publiquement à ce sujet.

C'est un fait, Lilian Thuram n'a jamais hésité à se mouiller sur des sujets politiques et à réagir fermement, notamment lorsqu'il estime que certains discours sont discriminatoires. C'est très précisément ce qu'il s'est passé pour l'ancien défenseur de l'équipe de France en 2005, alors qu'il était encore en activité à cette époque et que le pays traversait une grosse crise des banlieues. Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l'Intérieur, affirmait vouloir « nettoyer » les quartiers du pays au Kärcher. Une formule qui avait fait polémique, et Lilian Thuram n'avait pas hésiter à monter au créneau pour charger Sarkozy publiquement.

Départ de Mbappé : Sarkozy se fait détruire ! https://t.co/w6FWmrRpk3 pic.twitter.com/p56sLhyeT7 — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

« Nettoyer qui ? Nettoyer quoi ? » En pleine conférence de presse avec l'équipe de France en 2005, l'ancien défenseur du FC Barcelone s'était insurgé : « Je suis énervé. Quand j’entends certains mots, cela me fait mal. Quand M. Sarkozy dit : On va nettoyer au Kärcher, moi qui ai vécu dans une banlieue, je le prends pour moi. Nettoyer qui ? Nettoyer quoi ? Même chose pour le mot racaille. Pourquoi mettre un tel mot sur la peau ? Moi aussi on me disait : Tu es une racaille. Mais je ne suis pas une racaille. Ce que je voulais, c’était travailler. M. Sarkozy n’a peut-être pas mesuré la subtilité de ce qu’il disait. Dans les cités, il y a des règles qui veulent qu’on réponde à l’agression par l’agression. Et là, les mômes se sont sentis agressés », lâchait Lilian Thuram.