Estelle Denis victime d’un accident improbable, «il m’est revenu dessus et j’ai pris un coup...»

Après avoir débuté sa carrière dans le journalisme sportif, Estelle Denis s’est ensuite généralisée, d’abord sur M6, avant de filer sur TF1 et maintenant RMC. Invitée du "Buzz TV" cette semaine, l’ancienne compagne de Raymond Domenech a raconté un souvenir douloureux de son passage dans une célèbre émission du PAF.

Révélée au grand public dans l’émission "100 % Foot", qu’elle a présentée sur M6 de 2005 à 2008, Estelle Denis s’est éloignée du sport en prenant la tête d’Estelle Midi, un talk-show diffusé chaque jour sur RMC qui revient sur des sujets d’actualité. Invité cette semaine du "Buzz TV", l’ancienne journaliste sportive est revenue sur un mauvais moment vécu il y a quelques années sur le plateau de "Vendredi tout est permis", présentée par Arthur sur TF1.

“J’ai eu l’oreille noire pendant longtemps” : l’accident rocambolesque d’Estelle Denis sur le tournage de “Vendredi tout est permis”. #BuzzTV pic.twitter.com/SK6U7up5v5 — TV Magazine (@TVMAG) February 3, 2026

« Un mal de chien » « C’était une séquence rodéo, et moi j’aime bien ces trucs-là, je monte, et je me dis évidemment que je vais réussir, qu’il n’y a aucun problème. Je monte sur l’animal mécanique, et bien sûr je me fais éjecter, évidemment, s’est souvenue Estelle Denis. Et en fait l’animal m’est revenu dessus et j’ai pris un coup dans l’oreille, et j’ai senti l’oreille gonflée, elle est devenue noire. C’est horrible parce que vous continuiez à sourire, tout le monde vous dit ‘ça va Estelle ?’ ‘Ouai bien sûr’, alors qu’en fait vous avez un mal de chien. Franchement, j’ai gardé l’oreille noire un bout de temps. »