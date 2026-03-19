Mercato - PSG : C’est terminé pour le transfert d’un champion du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux renforts de qualités afin de composer son effectif, le PSG en pince notamment depuis quelques années pour un joueur de renom et qui a d'ailleurs remporté la Coupe du Monde depuis le début de sa carrière. Mais un journaliste du Parisien jette un sérieux coup de froid sur cette piste pour le PSG...

Habitué à se montrer actif à chaque période de mercato, le PSG prépare-t-il du lourd pour l'été 2026 ? Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, pourrait bien chercher à attirer du sang neuf, et notamment dans un secteur jugé assez peu garni par les observateurs : le milieu de terrain. À ce titre, alors que le PSG vient d'éliminer Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions, un nom est revenu avec insistance ces derniers temps. Un nom que la direction parisienne aurait en tête depuis plusieurs années déjà : Enzo Fernandez (25 ans), le milieu de terrain des Blues, qui avait remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine.

Mercato - PSG - Transfert à 90M€ : Gros désaccord dans la presse ! https://t.co/MCZy89BGwU — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG » L'EQUIPE révélait récemment que le PSG était toujours attiré par le profil d'Enzo Fernandez dans l'optique de renforcer son entrejeu. Mais de son côté, le journaliste Laurent Perrin a jeté un froid sur ce dossier : « On a effectivement pu lire des articles faisant état d'un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Nous n'avons pas du tout ces retours. Selon nos informations, il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG. C'est un très bon joueur, mais il est sous contrat jusqu'en 2032 et Transfermakt estime sa valeur à 90 M€. Donc ce transfert est loin d'être fait. Surtout à Paris », a expliqué le journaliste du Parisien dans un chat avec les internautes.