Real Madrid : Deux nouveaux joueurs du PSG annoncés après Mbappé ?

En 2024, après de multiples tentatives infructueuses, le Real Madrid parvenait enfin à s'offrir Kylian Mbappé. Le Français réalisait ainsi son rêve en rejoignant la Casa Blanca après avoir évolué pendant 7 saisons sous le maillot du PSG. Et si ce chemin était désormais empruntait par d'autres Parisiens ? Le Real Madrid aurait visiblement à l'oeil deux joueurs de l'effectif de Luis Enrique.

La saison dernière, le PSG s'est imposé comme la meilleure équipe d'Europe, roulant sur la concurrence pour s'offrir la première Ligue des Champions de son histoire. Un parcours au cours duquel plusieurs individualités ont pris la lumière et forcément, ces performances ne sont clairement pas passées inaperçues. C'est ainsi qu'aujourd'hui, différents joueurs du PSG seraient très courtisés sur le marché des transferts. Le Real Madrid ferait notamment partie de ces équipes à scruter l'effectif de Luis Enrique, espérant ainsi de nouveau piocher à Paris après avoir recruté Kylian Mbappé en 2024.

Un recrutement made in Paris pour le Real Madrid ? Du côté du Real Madrid, on aurait donc un oeil sur le PSG dans l'optique du mercato estival à venir. Et ce sont deux joueurs qui intéresseraient particulièrement la Casa Blanca. Pour ESPN, le journaliste Rodra a alors fait savoir : « L'un des objectifs du Real Madrid cet été est de recruter un milieu créatif. Vitinha est le joueur qu'ils préfèrent, mais son entourage et le PSG estiment qu'un départ est peu probable. Fabián Ruiz, également au PSG, est un autre joueur évoqué par la direction madrilène ».