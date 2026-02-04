«Le PSG n’aime pas ça» : Le «scénario très bizarre» qui inquiète un journaliste

Pierrick Levallet

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG a également conservé sa place de leader de la Ligue 1 après sa victoire sur la pelouse du RC Strasbourg. Le club de la capitale reçoit d’ailleurs l’OM ce dimanche. Et un journaliste s’inquiète du scénario que pourrait prendre le Classique pour les Rouge-et-Bleu.

Éliminé de la Coupe de France, le PSG a tout de même assuré sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Le club de la capitale a ensuite conservé sa place de leader en Ligue 1 avec sa victoire contre le RC Strasbourg le week-end dernier. Ce dimanche, c’est un autre rendez-vous important qui attend toutefois le groupe de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu reçoivent l’OM au Parc des Princes. Et un journaliste s’inquiète de la tournure que la rencontre pourrait prendre pour les champions d’Europe 2025.

Après Dro Fernandez, le PSG tient son nouveau phénomène ? https://t.co/gvOr9abXW6 — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

«Paris recule un peu quand c’est comme ça» « Le scénario, on le connaît. On sait que ça va partir très fort. Sur le Trophée des Champions, premier quart d’heure du PSG, c’est une machine à broyer. Au départ, l’OM ne touche pas terre, but assez rapide du PSG. Et après derrière, le PSG patine et n’a pas le moteur. Contre Newcastle, c’est une demi-heure. Combien le PSG a de carburant dans le moteur ? Dans l’agressivité, il faut voir comment De Zerbi a remonté l’OM au match aller. Emerson Palmieri qui fait voler Achraf Hakimi, derrière Vitinha qui prend un tampon, si ça recommence comme ça... Paris n’aime pas ça en plus. Et Paris recule un peu quand c’est comme ça. Le scénario est vraiment très bizarre » a expliqué Bruno Salomon dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.