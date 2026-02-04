Après Dro Fernandez, le PSG tient son nouveau phénomène ?

Pierrick Levallet

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale a tout de même bouclé un coup plutôt intéressant. Les dirigeants parisiens ont réussi à attirer Dro Fernandez, prodige du FC Barcelone, dans les rangs de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 18 ans est considéré comme particulièrement prometteur. Mais l’international U18 espagnol ne devrait pas être le seul phénomène chez les Rouge-et-Bleu.

«Ses qualités lui permettaient de se différencier des autres» Le PSG tiendrait en effet dans ses mains un autre grand talent. Comme le rapporte Le Parisien, Pierre Mounguengue commence à faire parler de lui avec les U19 Nationaux du club de la capitale. L’attaquant de 18 ans est le meilleur buteur de son équipe (14 réalisations toutes compétitions confondues). Le jeune joueur était déjà couvert d’éloges à ses 10 ans, lorsqu’il évoluait avec le club amateur d’Evry. « Il avait une avance morphologique par rapport aux autres, il était plus puissant, allait vite, et frappait fort. Ses qualités lui permettaient de se différencier des autres » a ainsi confié Mala Sissoko, son premier éducateur, au Parisien.