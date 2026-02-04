22M€: L’histoire de gros sous qui a refroidi le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En coulisses, les discussions étaient légion ces dernières semaines dans un dossier en particulier. Toujours à l’affût des belles opportunités de marché, le PSG se serait invité à la fête pour un joueur disposant du statut d’international. Cependant, les chiffres ont atteint des montants si élevés que le Paris Saint-Germain se serait retiré de son plein gré. Explications.

Au Paris Saint-Germain, Marquinhos n’est pas éternel. L’emblématique capitaine de l’équipe sacrée championne d’Europe le 31 mai dernier à l’Allianz Arena après une démonstration face à l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0) affirmait au micro de Canal+ en pleurs avoir « tout donné ». Il ne reste plus que deux saisons et demi sur son contrat au Paris Saint-Germain. Et il se trouve que le comité directeur parisien ait déjà entamé le processus pour sa succession. Ilya Zabarnyi a déposé ses valises à Paris l’été dernier contre un chèque de 66M€ bonus compris.

🚨🔐 Dayot Upamecano will formally sign soon his new deal at Bayern until June 2030.



Exclusive story on new deal accepted, 100% confirmed, Upa’s ready to put pen to paper.



There will be release clause + many clubs were keen, no bid from Real Madrid.



🎥 https://t.co/2bSHog97ij pic.twitter.com/6ZOLwYPtAV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026

Le Bayern Munich touche au but avec Dayot Upamecano, c’est boucé Et il semblerait que les dirigeants du PSG poursuivent cette opération avec notamment un joueur de l’équipe de France proche d’Ousmane Dembélé. Ayant grandi à Evreux avec le Ballon d’or 2025, Dayot Upamecano figure dans les petits papiers du board du club de la capitale comme le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins l’a assuré lundi soir lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme de la radio. Cependant, l’avenir du défenseur central du Bayern Munich s’écrira bel et bien en Bavière comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 9 décembre dernier.