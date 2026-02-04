22M€: L’histoire de gros sous qui a refroidi le PSG !

En coulisses, les discussions étaient légion ces dernières semaines dans un dossier en particulier. Toujours à l’affût des belles opportunités de marché, le PSG se serait invité à la fête pour un joueur disposant du statut d’international. Cependant, les chiffres ont atteint des montants si élevés que le Paris Saint-Germain se serait retiré de son plein gré. Explications.
Au Paris Saint-Germain, Marquinhos n’est pas éternel. L’emblématique capitaine de l’équipe sacrée championne d’Europe le 31 mai dernier à l’Allianz Arena après une démonstration face à l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0) affirmait au micro de Canal+ en pleurs avoir « tout donné ». Il ne reste plus que deux saisons et demi sur son contrat au Paris Saint-Germain. Et il se trouve que le comité directeur parisien ait déjà entamé le processus pour sa succession. Ilya Zabarnyi a déposé ses valises à Paris l’été dernier contre un chèque de 66M€ bonus compris.
Le Bayern Munich touche au but avec Dayot Upamecano, c’est boucé
Et il semblerait que les dirigeants du PSG poursuivent cette opération avec notamment un joueur de l’équipe de France proche d’Ousmane Dembélé. Ayant grandi à Evreux avec le Ballon d’or 2025, Dayot Upamecano figure dans les petits papiers du board du club de la capitale comme le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins l’a assuré lundi soir lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme de la radio. Cependant, l’avenir du défenseur central du Bayern Munich s’écrira bel et bien en Bavière comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 9 décembre dernier.
Le Paris Saint-Germain intéressé par Upamecano… mais pas à n’importe quel prix
Le compte X Bayern Munich dévoile les dessous de l’imminente prolongation de contrat de Dayot Upamecano pour quatre ans assortie d’une indemnisation annuelle de 22M€. Une clause libératoire de 59,5M€ dégressive à chaque saison serait incluse dans l’accord sur le point d’être convenu entre les parties concernées. Le PSG aurait certes formulé un intérêt. Cependant, débourser une telle somme pour s’attacher les services de Dayot Upamecano était rédhibitoire.