«C’est du foutage de gu**le» : Ousmane Dembélé recadré à la radio !

Depuis qu’il a été sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est naturellement attendu au tournant au PSG. Les attentes sont grandes autour de l’attaquant de 28 ans, dont les prestations ont été plutôt mitigées ces derniers temps. En proie à quelques pépins physique en première partie de saison, le champion du monde 2018 n’évolue clairement pas au même niveau que lors de l’exercice 2024-2025. Un journaliste s’est alors permis de le recadrer vivement en direct à la radio.
«Tu as des responsabilités»
« Ce n’est pas l’attitude d’un leader. Oui Ousmane, tu es Ballon d’Or, pas de problème, tu as un gros salaire, mais tu sais quoi ? Tu as des responsabilités. Et tes responsabilités, c’est de rentrer comme tu as fait face à Auxerre mais aussi de rentrer face à Strasbourg. C’était du foutage de gueule hier soir [contre Strasbourg] » a ainsi pesté Bruno Salomon au micro de France Bleu après la victoire du PSG sur le fil contre le RC Strasbourg dimanche dernier.
Ousmane Dembélé : Les négociations sont au point mort avec le PSG pour sa prolongation
Il faut dire qu’Ousmane Dembélé a peut-être l’esprit occupé par autre chose que ses simples performances sur le terrain. Depuis quelques semaines maintenant, les négociations avec le PSG pour sa prolongation de contrat sont au point mort. Le club de la capitale aimerait étendre son engagement au-delà de juin 2028. Mais pour le moment, les exigences du Ballon d’Or 2025 seraient bien trop importantes comparé à ce que les Rouge-et-Bleu sont prêts à lui offrir. Reste à voir si les positions des deux parties pourront se rapprocher rapidement. Affaire à suivre...