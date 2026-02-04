«C’est du foutage de gu**le» : Ousmane Dembélé recadré à la radio !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, les exigences sont grandes autour d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 28 ans, sacré Ballon d’Or en septembre dernier, ne répond toutefois pas toujours aux attentes placées en lui au PSG. Un journaliste n’a donc pas manqué de recadrer le champion du monde 2018 en direct à la radio.

Depuis qu’il a été sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est naturellement attendu au tournant au PSG. Les attentes sont grandes autour de l’attaquant de 28 ans, dont les prestations ont été plutôt mitigées ces derniers temps. En proie à quelques pépins physique en première partie de saison, le champion du monde 2018 n’évolue clairement pas au même niveau que lors de l’exercice 2024-2025. Un journaliste s’est alors permis de le recadrer vivement en direct à la radio.

Ousmane Démbélé réclame «un contrat en or» : Le PSG doit-il faire une exception pour son Ballon d'Or ? https://t.co/H45eZ6CyM5 — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

«Tu as des responsabilités» « Ce n’est pas l’attitude d’un leader. Oui Ousmane, tu es Ballon d’Or, pas de problème, tu as un gros salaire, mais tu sais quoi ? Tu as des responsabilités. Et tes responsabilités, c’est de rentrer comme tu as fait face à Auxerre mais aussi de rentrer face à Strasbourg. C’était du foutage de gueule hier soir [contre Strasbourg] » a ainsi pesté Bruno Salomon au micro de France Bleu après la victoire du PSG sur le fil contre le RC Strasbourg dimanche dernier.