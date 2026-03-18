Harcèlement : Un joueur du Top 14 arrêté, le nouveau scandale

Pendant le Tournoi des 6 Nations, qui s’est récemment terminé avec la victoire du XV de France d’Antoine Dupont, on avait un peu oublié le Top 14. Mais le Championnat français est de retour et avec lui également quelques histoires qui pourraient beaucoup faire parler dans les prochaines semaines.
On a souvent mis en avant les sacrosaintes valeurs du rugby, notamment face aux autres sports. Mais on constate tout de même que le ballon ovale n’est pas vraiment l’élève parfait, avec les affaires de justice ou les scandales qui se sont multipliés ces dernières années, en France comme à l’étranger.
« J'utilisais l'alcool pour m'évader »
En Ecosse, on a vu l’un des joueurs les plus importants de l’histoire tomber de son piédestal en 2024 Il s’agit évidemment de Stuart Hogg, qui a traversé une période extrêmement compliquée après avoir été accusé d’harcèlement et de violences conjugales par son ex-compagne. « J'ai abandonné ma carrière de rugbyman pour tenter de sauver mon mariage. À l'époque, je ne savais plus qui j'étais. J'étais sous antidépresseurs » avait confié l’international écossais aux 100 sélection, qui a depuis rechaussé les crampons et joue à Montpellier en Top 14. « Je ne savais pas si je rendais les gens heureux ou tristes. J'utilisais l'alcool pour m'évader. Je ne faisais qu'exister ».
Stuart Hogg à nouveau arrêté par la police
L’arrière ou ouvreur a plaidé coupable en novembre 2024 et tout le monde pensait que cette histoire était terminée... avant qu’elle ne refasse la Une de la presse écossais tout récemment. D’après les informations du Scottish Sun, Stuart Hogg aurait une nouvelle fois été arrêté par la police britannique le 12 février dernier dans le sud de l’Ecosse. Il aurait vraisemblablement de nouveau harcelé son ex-compagne en marge de l’anniversaire de l’un de leurs enfants. Il a été relâché et libéré sans aucune inculpation, mais le joueur du MHR pourrait désormais voir des nouvelles procédures être engagée à son encontre par son ex-femme.