Harcèlement : Un joueur du Top 14 arrêté, le nouveau scandale

Axel Cornic

Pendant le Tournoi des 6 Nations, qui s’est récemment terminé avec la victoire du XV de France d’Antoine Dupont, on avait un peu oublié le Top 14. Mais le Championnat français est de retour et avec lui également quelques histoires qui pourraient beaucoup faire parler dans les prochaines semaines.

On a souvent mis en avant les sacrosaintes valeurs du rugby, notamment face aux autres sports. Mais on constate tout de même que le ballon ovale n’est pas vraiment l’élève parfait, avec les affaires de justice ou les scandales qui se sont multipliés ces dernières années, en France comme à l’étranger.

Antoine Dupont, Thomas Ramos… Il annonce un jour historique pour le XV de France ! https://t.co/kl6BEqm8q1 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« J'utilisais l'alcool pour m'évader » En Ecosse, on a vu l’un des joueurs les plus importants de l’histoire tomber de son piédestal en 2024 Il s’agit évidemment de Stuart Hogg, qui a traversé une période extrêmement compliquée après avoir été accusé d’harcèlement et de violences conjugales par son ex-compagne. « J'ai abandonné ma carrière de rugbyman pour tenter de sauver mon mariage. À l'époque, je ne savais plus qui j'étais. J'étais sous antidépresseurs » avait confié l’international écossais aux 100 sélection, qui a depuis rechaussé les crampons et joue à Montpellier en Top 14. « Je ne savais pas si je rendais les gens heureux ou tristes. J'utilisais l'alcool pour m'évader. Je ne faisais qu'exister ».