«On a du mal à le croire» : L’accusation lancée contre un joueur du PSG

Le PSG a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3) après l’avoir déjà emporté à l’aller (5-2). Mais malgré ce succès en terres anglaises, un joueur de Luis Enrique a été ciblé par une petite accusation.
La route continue pour le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé à Stamford Bridge contre Chelsea ce mardi soir (0-3) après l’avoir déjà emporté au Parc des Princes à l’aller (5-2). Un joueur de Luis Enrique a notamment fait la différence lors de cette double confrontation. Mais cela ne l’a pas empêché d’être ciblé par une accusation sur La Chaîne L’Equipe, au contraire.
«J’ai l’impression que dans ces matchs-là, il a plus faim que d’habitude»
Raymond Domenech s’est en effet montré émerveillé par Khvicha Kvaratskhelia, avant de se poser une question à son sujet. « Il a un physique extraordinaire. La navette, il la fait. Il va dans tous les sens. Il est fort au duel. Il a l’air frêle, mais quand il rentre dans un duel, il est costaud. En plus il a une technique... J’ai l’impression que dans ces matchs-là, il a plus faim que d’habitude, il fait la différence » a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur L’Equipe de Greg.
«Il dit qu’il ne choisit pas ses matchs, mais...»
« Pourtant il dit qu’il ne choisit pas ses matchs, mais on a du mal à le croire un peu quand même » a alors réagi Grégory Ascher, animateur de l’émission. « Oui mais il est toujours bon dans ces matchs-là. Quand ça s’élève, il est là » a donc rétorqué Raymond Domenech. Il faut dire que les prestations de Khvicha Kvaratskhelia ont laissé à désirer en Ligue 1 depuis le début de saison. Mais lorsque l’hymne de la Ligue des champions retentit, l’international géorgien semble transcendé pour le plus grand bonheur du PSG.