«On a du mal à le croire» : L’accusation lancée contre un joueur du PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3) après l’avoir déjà emporté à l’aller (5-2). Mais malgré ce succès en terres anglaises, un joueur de Luis Enrique a été ciblé par une petite accusation.

La route continue pour le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé à Stamford Bridge contre Chelsea ce mardi soir (0-3) après l’avoir déjà emporté au Parc des Princes à l’aller (5-2). Un joueur de Luis Enrique a notamment fait la différence lors de cette double confrontation. Mais cela ne l’a pas empêché d’être ciblé par une accusation sur La Chaîne L’Equipe, au contraire.

«Un boulard pas possible» : Il se prend pour «Michael Jackson» au PSG ! https://t.co/e33RlUnpMh — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«J’ai l’impression que dans ces matchs-là, il a plus faim que d’habitude» Raymond Domenech s’est en effet montré émerveillé par Khvicha Kvaratskhelia, avant de se poser une question à son sujet. « Il a un physique extraordinaire. La navette, il la fait. Il va dans tous les sens. Il est fort au duel. Il a l’air frêle, mais quand il rentre dans un duel, il est costaud. En plus il a une technique... J’ai l’impression que dans ces matchs-là, il a plus faim que d’habitude, il fait la différence » a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur L’Equipe de Greg.