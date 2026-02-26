OM : Le rêve brisé à cause d'une histoire d'argent, «j'aurais aimé faire ça à Marseille...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dès qu'il a déposé ses valises à l'OM, ce fut un coup de coeur instantané. Après avoir connu deux autres clubs avant sa signature il y a plusieurs années de cela, ce joueur devenu star loin de Marseille a dernièrement révélé sa frustration. La faute à la décision des dirigeants de l'Olympique de Marseille de l'époque qu'il déplore encore aujourd'hui...

Dans les carrières des footballeurs, il y a de temps en temps des coups de foudres entre un joueur et un club. Il n'y a qu'à s'attarder sur certaines stars des années 90 comme Paolo Maldini qui n'a vécu que pour l'AC Milan ou bien Francesco Totti qui a lui aussi traversé les époques à la Roma. Même son de cloche pour Ryan Giggs à Manchester United ou bien actuellement Bukayo Saka à Arsenal.

«J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe» Les hommes d'un seul club sont de plus en plus rares dans le football moderne. Cependant, un attaquant précis aurait aimé vivre cette expérience. Passé par Le Mans et Guingamp avant de s'installer à Marseille en 2003, Didier Drogba a vécu son rêve le plus fou à l'OM le temps d'une saison avant que les dirigeants marseillais ne le vendent à Chelsea pour 38,5M€. Une décision que Drogba a eu du mal à accepter. « J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe. Quand je vois quelqu'un comme Totti (Francesco), comme Maldini (Paolo), Gerrard (Steven), c'est beau. Cela signifie qu'à chaque fois, tu as réussi à t'adapter aux nouvelles personnes qui sont arrivées au club. J'aurais aimé faire ça à Marseille. C'est mon club de cœur ».