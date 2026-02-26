Ousmane Dembélé : Son plus fidèle ami fait une confidence (et vous n'allez pas le croire)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers mois, Ousmane Dembélé est omniprésent. La faute ou plutôt grâce à ses performances XXL sur le terrain avec le PSG, l'ayant propulsé sur le devant de la scène et le feu des plus beaux projecteurs en début de saison lors de la cérémonie que personne ne veut rater dans le monde du football. Sacré, Dembélé a surpris son plus proche confident. Explications.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé voyait sa saison quasi parfaite avec le PSG, seule la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs lui avait échappé avec une défaite en finale contre Chelsea (0-3), être récompensée. Au Théâtre du Châtelet, le MVP de la campagne 2024/2025 de Ligue des champions recevait le Ballon d'or des mains de Ronaldinho 20 ans après le sacre du Brésilien.

«La première nuit, il a dormi avec» Son fidèle confident et ami d'enfance Moustapha Diatta était l'invité d'une émission de Clique datant d'octobre dernier. L'occasion pour Mouloud Achour de l'interroger sur la géolocalisation du Ballon d'or d'Ousmane Dembélé, sans succès. « Je ne sais pas où est le Ballon d'or actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est auprès de lui. Il ne l'a pas caché, mais il ne le lâche pas ». D'ailleurs, le plus proche ami de l'attaquant du PSG a fait une révélation assez surprenante à ce sujet. « La première nuit, il a dormi avec. Quand il a récupéré son Ballon d'or, il a directement dormi avec ».