Ousmane Dembélé : Son plus fidèle ami fait une confidence (et vous n'allez pas le croire)

Ces derniers mois, Ousmane Dembélé est omniprésent. La faute ou plutôt grâce à ses performances XXL sur le terrain avec le PSG, l'ayant propulsé sur le devant de la scène et le feu des plus beaux projecteurs en début de saison lors de la cérémonie que personne ne veut rater dans le monde du football. Sacré, Dembélé a surpris son plus proche confident. Explications.
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé voyait sa saison quasi parfaite avec le PSG, seule la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs lui avait échappé avec une défaite en finale contre Chelsea (0-3), être récompensée. Au Théâtre du Châtelet, le MVP de la campagne 2024/2025 de Ligue des champions recevait le Ballon d'or des mains de Ronaldinho 20 ans après le sacre du Brésilien.
«La première nuit, il a dormi avec»
Son fidèle confident et ami d'enfance Moustapha Diatta était l'invité d'une émission de Clique datant d'octobre dernier. L'occasion pour Mouloud Achour de l'interroger sur la géolocalisation du Ballon d'or d'Ousmane Dembélé, sans succès. « Je ne sais pas où est le Ballon d'or actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est auprès de lui. Il ne l'a pas caché, mais il ne le lâche pas ». D'ailleurs, le plus proche ami de l'attaquant du PSG a fait une révélation assez surprenante à ce sujet. « La première nuit, il a dormi avec. Quand il a récupéré son Ballon d'or, il a directement dormi avec ».
«Les trajets Barcelone - Evreux en voiture avec Toi + Moi de Grégoire»
Mais ce n'est pas tout. Mouloud Achour a creusé pour dénicher une information assez croustillante sur la vie privée d'Ousmane Dembélé du temps de son séjour de six années au FC Barcelone entre 2017 et 2023. Celui qui est surnommé Dembouz a un faible pour le titre le plus connu du chanteur de variétés françaises Grégoire. « Les trajets Barcelone - Evreux en voiture avec Toi + Moi de Grégoire en fond musical ? Des petits trajets sympathiques. Barcelone - Paris, tu passes par les Pyrénées, le paysage est bon. On a toujours eu ce petit goût pour la musique, la variété française comme le rap aussi. On a toujours eu cette ouverture d'esprit. La musique, à partir du moment où ton oreille est sensible à un genre, tu l'aimes et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un clan pour aimer une musique ».