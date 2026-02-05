«Enfermé pendant soixante jours», Kylian Mbappé n'en pouvait plus !

Interrogé sur la santé mentale, Kylian Mbappé a donné son impression sur le sujet, et ce, en lâchant un exemple concret le concernant. Lors de sa carrière, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid a parfois dû accepter d'être enfermé pendant une soixantaine de jours. Une période particulièrement difficile.
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Kylian Mbappé s'est prononcé sur la santé mentale. D'après l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, il y a eu deux moments au cours de sa carrière où il en avait ras-le-bol.
«Vivement la fin»
« Beaucoup de champions parlent de santé mentale. Tadej Pogacar vient de gagner son quatrième Tour de France et il confie en avoir marre. Vous avez déjà ressenti cette lassitude ? Pendant les compétitions internationales, à un moment, toujours. Tu es enfermé pendant une soixantaine de jours. Quand c'est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d'essayer de t'échapper en regardant la dernière série ou la télé. Si tu allumes, tu sais qu'on ne va parler que de ça. Les premiers jours, ça va. Mais plus tu vas loin... J'ai fait deux Coupes du monde, j'ai été deux fois en finale », a avoué Kylian Mbappé, avant de poursuivre.
«Les derniers jours, tu es seul dans ta chambre»
« Entre la demi-finale et la finale, le monde s'arrête. Les gens sont devant l'hôtel et toi, tu es là depuis soixante jours, tu te dis : c'est le plus grand match de ma vie, mais vivement la fin, qu'on sache et qu'on passe à autre chose. Ces quatre, cinq jours-là, tu n'en profites pas. Entre l'impatience, le fait que plus rien d'autre n'existe et que tu n'as plus rien à faire... Les bouquins, les séries, les jeux, les anecdotes avec les compagnons... Ouais, on s'est vus soixante jours. (Il rit.) Même ceux dont je suis le plus proche, ceux avec qui je suis H24... On discute un peu, mais tu sens l'ambiance "Faut que ça arrive". Les derniers jours, tu es seul dans ta chambre, tu regardes le ciel, tu attends que ça passe », a ajouté Kylian Mbappé. Reste à savoir s'il vivra une telle mésaventure cet été avec l'équipe de France.