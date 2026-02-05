«Enfermé pendant soixante jours», Kylian Mbappé n'en pouvait plus !

Amadou Diawara

Interrogé sur la santé mentale, Kylian Mbappé a donné son impression sur le sujet, et ce, en lâchant un exemple concret le concernant. Lors de sa carrière, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid a parfois dû accepter d'être enfermé pendant une soixantaine de jours. Une période particulièrement difficile.

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe au mois de septembre, Kylian Mbappé s'est prononcé sur la santé mentale. D'après l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, il y a eu deux moments au cours de sa carrière où il en avait ras-le-bol.

Kylian Mbappé a fini par s’embrouiller avec cette mégastar du PSG, «je n’ai pas compris pourquoi...» https://t.co/OQfqQmvk81 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

«Vivement la fin» « Beaucoup de champions parlent de santé mentale. Tadej Pogacar vient de gagner son quatrième Tour de France et il confie en avoir marre. Vous avez déjà ressenti cette lassitude ? Pendant les compétitions internationales, à un moment, toujours. Tu es enfermé pendant une soixantaine de jours. Quand c'est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d'essayer de t'échapper en regardant la dernière série ou la télé. Si tu allumes, tu sais qu'on ne va parler que de ça. Les premiers jours, ça va. Mais plus tu vas loin... J'ai fait deux Coupes du monde, j'ai été deux fois en finale », a avoué Kylian Mbappé, avant de poursuivre.