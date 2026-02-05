«C'était du grand n'importe quoi» : Une mauvaise information a circulé sur Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'être l'entraîneur qu'on connait aujourd'hui, Didier Deschamps, qui est actuellement à la tête de l'équipe de France, a été un joueur avec une carrière bien remplie. Passé notamment par l'OM ou encore Chelsea, celui qui était milieu de terrain n'était cependant pas le plus beau joueur à voir jouer. Le fait est que certaines idées qu'on pouvait se faire de Deschamps à l'époque étaient visiblement fausses.

Ayant débuté sa carrière de joueur professionnel en 1985 au FC Nantes, Didier Deschamps sera ensuite resté en activité jusqu'en 2001, finissant du côté du FC Valence. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France en aura alors connu de très beaux moments comme cette Ligue des Champions avec l'OM en 1993 ou encore la Coupe du monde en 1998 avec les Bleus. Deschamps était un maillon essentiel de ses équipes au milieu de terrain, mais voilà que ça ne l'empêchait pas d'être la cible de certaines critiques.

« Ballon au pied, ce n’est pas toujours ça » C'est Thierry Henry, coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France, qui avait rapporté ce qui était dit de mal sur ce dernier. Ainsi, pour Le Parisien, en 2004, l'ancien d'Arsenal faisait savoir : « Pendant longtemps, quand on était joueurs, j’entendais parfois à son sujet : « Ballon au pied, ce n’est pas toujours ça » ». Le fait est que Thierry Henry, qui connait donc bien Didier Deschamps, ne partage absolument pas cet avis : « C’était du grand n’importe quoi. Didier avait une vitesse d’exécution hors norme. Elle ne se mesure pas seulement dans les sprints mais aussi dans la tête. Tu n’es pas le mec qui, chaque fois, est le premier à réussir quelque chose avec la seule chance pour bagage ».