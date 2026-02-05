«Une bonne idée» pour l’équipe de France : Ce changement proposé à Didier Deschamps !

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps connait actuellement ses derniers mois à la tête des Bleus. En effet, il quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Nous réserve-t-il d'ailleurs des surprises pour cette compétition ? Si Deschamps n'a pas pour habitude de faire appel à des nouveaux si proche d'un tournoi, il pourrait être bien inspiré de changer ses méthodes.
Finaliste de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France tentera de faire mieux en 2026. Les Bleus sont donc attendus cet été pour disputer la compétition de l'autre côté de l'Atlantique. L'une des questions est toutefois de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer ce Mondial. Alors que certaines places dans la liste semblent d'ores et déjà réservées, il peut encore y avoir des invités surprises. Mais Deschamps est-il prêt à innover à quelques mois seulement de cet évènement qui sera donc dernier sur le banc de l'équipe de France ?
Udol en équipe de France ?
Il y a du monde qui tape à la porte pour être à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Y compris des petits nouveaux ! C'est notamment le cas de Matthieu Udol. Depuis le début de la saison, l'arrière gauche fait forte impression avec le RC Lens. De quoi lui permettre de connaitre prochainement une première sélection en équipe de France à 29 ans ? C'est Didier Deschamps qui aura bien évidemment le dernier mot, mais Udol peut d'ores et déjà compter sur de nombreux soutiens à l'instar de Daniel Riolo.
« Deschamps peut le prendre mais... »
Pas contre le fait de Matthieu Udol en équipe de France à l'approche de la Coupe du monde, Daniel Riolo s'interroge toutefois sur Didier Deschamps, pas habitué des innovations. Ainsi, au micro de l'After Foot, il a expliqué concernant le joueur du RC Lens : « Deschamps peut le prendre mais c'est très rare qu'il prenne des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là. Des nouveaux qui débarquent à six mois de la Coupe du monde, c'est rare. Mais on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée. (...) C'est en plus un gars qui va vers les micros, qui a envie de se montrer, de se mettre en avant. Il est lui-même en promo, il joue cette carte à fond. Je n'ai aucun problème avec ça. Il sent que c'est la chance de sa vie, comme un mec qui aurait beaucoup galéré, qui voit une porte qui s'ouvre et fonce dedans, il veut la déglinguer. Je le trouve formidable, il a envie de parler, de montrer qu'il est intelligent, qu'il joue bien. Il a envie de profiter à fond ».