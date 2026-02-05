«Une bonne idée» pour l’équipe de France : Ce changement proposé à Didier Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps connait actuellement ses derniers mois à la tête des Bleus. En effet, il quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Nous réserve-t-il d'ailleurs des surprises pour cette compétition ? Si Deschamps n'a pas pour habitude de faire appel à des nouveaux si proche d'un tournoi, il pourrait être bien inspiré de changer ses méthodes.

Finaliste de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France tentera de faire mieux en 2026. Les Bleus sont donc attendus cet été pour disputer la compétition de l'autre côté de l'Atlantique. L'une des questions est toutefois de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer ce Mondial. Alors que certaines places dans la liste semblent d'ores et déjà réservées, il peut encore y avoir des invités surprises. Mais Deschamps est-il prêt à innover à quelques mois seulement de cet évènement qui sera donc dernier sur le banc de l'équipe de France ?

Christophe Dugarry et Didier Deschamps : Kylian Mbappé les met enfin d'accord ! https://t.co/WFvhhdJhhx — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Udol en équipe de France ? Il y a du monde qui tape à la porte pour être à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Y compris des petits nouveaux ! C'est notamment le cas de Matthieu Udol. Depuis le début de la saison, l'arrière gauche fait forte impression avec le RC Lens. De quoi lui permettre de connaitre prochainement une première sélection en équipe de France à 29 ans ? C'est Didier Deschamps qui aura bien évidemment le dernier mot, mais Udol peut d'ores et déjà compter sur de nombreux soutiens à l'instar de Daniel Riolo.