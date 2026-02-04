Didier Deschamps interpelle un journaliste en public : La scène inattendue

Pierrick Levallet

S’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé n’échappe toutefois pas à certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France voit notamment son manque d’efforts lui être reproché. Didier Deschamps n’a donc pas manqué de monter au créneau pour le joueur vedette du Real Madrid, en interpellant un journaliste au passage.

Dire que Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs de la planète n’a rien d’une hérésie. Avec 37 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 27 ans marche sur l’eau au Real Madrid. Mais le champion du monde 2018 n’échappe toutefois pas à certaines critiques sur son jeu. Didier Deschamps n’a donc pas manqué de défendre l’ancien du PSG.

Didier Deschamps qui profite d’une question sur Kylian Mbappé pour défendre son capitaine. Très intéressant à l’occasion du @FestivalJS2025 ! pic.twitter.com/q3MWnANVay — Ambre (@AmbreGodillon) February 3, 2026

«Il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives» « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France au Festival du journalisme sportif. Didier Deschamps s’est également permis d’interpeller un certain Bertrand Latour, qui ne mâche habituellement pas ses mots à l’égard de Kylian Mbappé.