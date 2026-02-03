Zidane lui coûte sa place : Ça chauffe au téléphone !

Pendant un peu moins de 20 ans de carrière, Zinedine Zidane a sillonné les pelouses d’Europe et du monde en club ainsi qu’en sélection. De l’AS Cannes au Real Madrid en passant par les Girondins de Bordeaux et la Juventus, « Zizou » a eu quelques accrochages avec des joueurs sur les terrains de foot. Dont un pourrait lui avoir valu le Ballon d’or 2000. Un autre a coûté une participation à une Coupe du monde selon le témoignage d’un international français. Il raconte.
Légende incontestée du football français, Zinedine Zidane en est également une au Real Madrid. Du fait qu’il ait gagné la Ligue des champions en 2002 avec sa demi-volée du gauche expédiée dans la lucarne face au Bayer Leverkusen (2-1) ou bien le triplé de C1 entre 2016 et 2018 notamment. A la Casa Blanca, un voyage en dehors des frontières espagnoles pour la Ligue des champions aurait eu des répercussions dramatiques sur sa relation avec un coéquipier en équipe de France.
«Tu le croises en privé, même pas il ne vient te dire bonjour»
Jérôme Rothen a fêté sa première sélection le 29 mars 2003 lors d’une large victoire acquise par l’équipe de France face à Malte (6-0). Toutefois, il n’y en a eu que 12 autres au cours de sa carrière. Au cours d’une prise de parole dans la Boîte à Souvenirs de RMC en 2020, l’ex-milieu latéral du PSG et de l’AS Monaco a raconté une prise de bec qu’il a eu avec Zinedine Zidane au printemps 2004 sur le terrain lors de la victoire de l’ASM face au Real Madrid du champion du monde 98 (3-1). « Zidane, je ne sais pas si c’est un délit de sale gueule de sa part. Mais des insultes d’un mec avec qui tu partages le vestiaire et que tu joues en équipe nationale, je trouve que c’était abusé. (ndlr relève toi, fils de p*te) C’est surtout le changement de comportement de sa part. Je peux encore comprendre la frustration et l’énervement parce que Zidane qui représente le Real Madrid et qui se fait sortir par le petit Monaco, c’est sûr qu’il allait en prendre plein la tronche. Quand tu notes qu’après cette altercation avec moi sur le terrain, qu’il y a un changement d’attitude et qui ne me calcule quasiment pas… Effectivement après, tu le croises en privé, même pas il ne vient te dire bonjour ».
«Il se permet de m’appeler et de me sortir des choses… je te fais pas un dessin pour que je retire ce passage là»
Cette altercation racontée dans son livre intitulé Vous n’allez jamais me croire, lui a notamment valu un deuxième round d’insultes de la part de Zinedine Zidane, cette fois-ci au téléphone. « Je sais en 2006 pourquoi je n’ai pas fait la Coupe du monde alors que lui revient en 2005 contre la Cote d’Ivoire. Et puis il y a la sortie de mon livre où j’explique tout ça. Derrière, il se permet de m’appeler et de me sortir des choses… je te fais pas un dessin pour que je retire ce passage là… Je suis désolé, mais c’est mon histoire, mon livre c’est mon histoire ». Force est de constater que le présentateur de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC et Zidane ne sont pas les meilleurs amis du monde.