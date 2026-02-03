Zidane lui coûte sa place : Ça chauffe au téléphone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un peu moins de 20 ans de carrière, Zinedine Zidane a sillonné les pelouses d’Europe et du monde en club ainsi qu’en sélection. De l’AS Cannes au Real Madrid en passant par les Girondins de Bordeaux et la Juventus, « Zizou » a eu quelques accrochages avec des joueurs sur les terrains de foot. Dont un pourrait lui avoir valu le Ballon d’or 2000. Un autre a coûté une participation à une Coupe du monde selon le témoignage d’un international français. Il raconte.

Légende incontestée du football français, Zinedine Zidane en est également une au Real Madrid. Du fait qu’il ait gagné la Ligue des champions en 2002 avec sa demi-volée du gauche expédiée dans la lucarne face au Bayer Leverkusen (2-1) ou bien le triplé de C1 entre 2016 et 2018 notamment. A la Casa Blanca, un voyage en dehors des frontières espagnoles pour la Ligue des champions aurait eu des répercussions dramatiques sur sa relation avec un coéquipier en équipe de France.

«Tu le croises en privé, même pas il ne vient te dire bonjour» Jérôme Rothen a fêté sa première sélection le 29 mars 2003 lors d’une large victoire acquise par l’équipe de France face à Malte (6-0). Toutefois, il n’y en a eu que 12 autres au cours de sa carrière. Au cours d’une prise de parole dans la Boîte à Souvenirs de RMC en 2020, l’ex-milieu latéral du PSG et de l’AS Monaco a raconté une prise de bec qu’il a eu avec Zinedine Zidane au printemps 2004 sur le terrain lors de la victoire de l’ASM face au Real Madrid du champion du monde 98 (3-1). « Zidane, je ne sais pas si c’est un délit de sale gueule de sa part. Mais des insultes d’un mec avec qui tu partages le vestiaire et que tu joues en équipe nationale, je trouve que c’était abusé. (ndlr relève toi, fils de p*te) C’est surtout le changement de comportement de sa part. Je peux encore comprendre la frustration et l’énervement parce que Zidane qui représente le Real Madrid et qui se fait sortir par le petit Monaco, c’est sûr qu’il allait en prendre plein la tronche. Quand tu notes qu’après cette altercation avec moi sur le terrain, qu’il y a un changement d’attitude et qui ne me calcule quasiment pas… Effectivement après, tu le croises en privé, même pas il ne vient te dire bonjour ».