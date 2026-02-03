Zidane ou Deschamps : Patrice Evra a sa préférence pour l’équipe de France ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Didier Deschamps est aujourd’hui le sélectionneur de l’équipe de France, ça sera bientôt fini. En effet, il arrêtera après la Coupe du monde 2026. Pour laisser sa place à qui ? Si rien n’est encore officiel, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Chacun a d’ailleurs ses partisans et Patrice Evra n’a pas manqué de prendre position dans ce dossier.

Cela va faire 14 ans que l’équipe de France a le même sélectionneur : Didier Deschamps. Mais voilà que la page sera bientôt tournée. En effet, le double champion du monde a annoncé qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde. De quoi permettre à Deschamps de finir en beauté avec les Bleus ? Il passera ensuite le flambeau et pour ce qui est de son successeur, il va encore falloir patienter un peu…

L’officialisation de Zidane n’est pas pour tout de suite Pour remplacer Didier Deschamps, un nom revient en boucle : Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid n’a pas caché sa volonté d’entraîner l’équipe de France, mais l’officialisation de son arrivée ne devrait pas arriver maintenant. « Est-il exact que nous préparons déjà la venue de Zidane ? Deschamps va être à la tête de l'équipe de France pour la 14ème année. Son palmarès me conduit à dire que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaitre le nom de son successeur. La Fédération sera prête. Cela signifie qu'évidemment elle prend les contacts pour qu'elle puisse, le moment venu, présenter non seulement le successeur de Didier Deschamps, mais aussi l'organisation de l'équipe de France », expliquait Philippe Diallo, président de la FFF.