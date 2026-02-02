Signer à l’OM, «une possibilité» : La révélation surprise de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille où il a grandi jusqu'à son départ pour le centre de formation de l'AS Cannes, Zinedine Zidane a donc un lien très particulier avec la cité phocéenne. Il n'a pourtant jamais porté les couleurs de l'OM tout au long de sa carrière, mais comme il l'a révélé en interview, Zidane aurait pu y signer au début des années 90. Explications.

Et si Zinedine Zidane avait vécu une carrière complètement différente en signant à l'OM en 1992 ? À cette époque, l'AS Cannes est reléguée en deuxième division et n'a d'autres choix que de vendre son jeune meneur de jeu formé au club. Ce sont finalement les Girondins de Bordeaux qui raflent la mise avec Zidane cet été-là, mais dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France révélait que signer à l'OM était également une possibilité pour lui.

« L’OM était sur moi » « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », révèle Zinedine Zidane, qui s'est finalement révélé aux yeux de l'Europe sous le maillot bordelais avec notamment un beau parcours en Coupe de l'UEFA, en 1996. Mais l'OM aurait donc pu être une option à cette époque, et elle le reste encore aujourd'hui qu'il est un entraîneur confirmé...