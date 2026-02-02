Zidane victime de pressions pour l’équipe de France ? «C’est inacceptable»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on pourrait prochainement revoir Zinedine Zidane avec l’équipe de France en tant que sélectionneur, le champion du monde 98 avait déjà fait son retour en sélection il y a quelques années. En effet, en 2005, Zizou était sorti de sa retraite internationale pour jouer avec les Bleus. Une décision prise sous la pression de certains ? Zidane avait été très clair à l’époque à ce propos.

En 2004, Zinedine Zidane disait stop avec l’équipe de France et prenait ainsi sa retraite internationale. Celle-ci n’aura finalement duré que quelques mois. En effet, dès 2005, celui qui jouait alors au Real Madrid revenait sur sa décision et retrouvait ainsi les Bleus avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. Forcément, cette décision de Zidane avait fait énormément réagir et avait soulevé de très nombreuses rumeurs.

« J'aurais, prétendument, obéi à des pressions, amicales » Parmi celles-ci, il était notamment question que Zinedine Zidane aurait été influencé pour revenir en équipe de France. A-t-il subi certaines pressions pour rejouer avec les Bleus ? Le principal intéressé avait tenu à répondre à cela et c’est ainsi qu’en 2005, pour France Football, Zidane assurait concernant sa décision : « Il apparaît que beaucoup de gens m'ont aidé à la prendre ! J'aurais, prétendument, obéi à des pressions, amicales évidemment. C'est inacceptable de présenter les choses ainsi ».