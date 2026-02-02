Zidane victime de pressions pour l’équipe de France ? «C’est inacceptable»

Alors qu’on pourrait prochainement revoir Zinedine Zidane avec l’équipe de France en tant que sélectionneur, le champion du monde 98 avait déjà fait son retour en sélection il y a quelques années. En effet, en 2005, Zizou était sorti de sa retraite internationale pour jouer avec les Bleus. Une décision prise sous la pression de certains ? Zidane avait été très clair à l’époque à ce propos.
En 2004, Zinedine Zidane disait stop avec l’équipe de France et prenait ainsi sa retraite internationale. Celle-ci n’aura finalement duré que quelques mois. En effet, dès 2005, celui qui jouait alors au Real Madrid revenait sur sa décision et retrouvait ainsi les Bleus avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. Forcément, cette décision de Zidane avait fait énormément réagir et avait soulevé de très nombreuses rumeurs.
« J'aurais, prétendument, obéi à des pressions, amicales »
Parmi celles-ci, il était notamment question que Zinedine Zidane aurait été influencé pour revenir en équipe de France. A-t-il subi certaines pressions pour rejouer avec les Bleus ? Le principal intéressé avait tenu à répondre à cela et c’est ainsi qu’en 2005, pour France Football, Zidane assurait concernant sa décision : « Il apparaît que beaucoup de gens m'ont aidé à la prendre ! J'aurais, prétendument, obéi à des pressions, amicales évidemment. C'est inacceptable de présenter les choses ainsi ».
« Si j'avais été l'objet d'une seule de ces pressions… »
Pas de pression donc sur Zinedine Zidane pour revenir en équipe de France. « Si j'avais été l'objet d'une seule de ces pressions, j'aurais probablement réagi d'une façon différente. (…) J'aurais laissé tomber et je ne me serais pas contenté de réfléchir longtemps encore à un éventuel retour. Autrement dit, si je reviens, c'est parce que je le veux bien, et uniquement pour ça », assurait le mythique numéro 10 des Bleus.
« C'est exact : l'équipe de France m'a manqué, mais je m'étais fait à cette séparation, même si je souffrais en même temps qu'elle. Je devinais de loin ses difficultés et j'en mesurais les conséquences pour tout le monde, la France, le public, les joueurs et les institutions, mais sans me dire que ma présence y changerait grand-chose. Ça, jamais ! C'est vrai également que j'ai pris un repos très long et qu'après ça on jauge mieux l'importance du métier qu'on a la chance d'exercer. Au retour, on est en manque et, alors, on a peut-être les idées plus claires », expliquait par ailleurs Zinedine Zidane sur son cheminement de pensée pour reporter le maillot de l’équipe de France après avoir pris sa retraite internationale.