Équipe de France : «Il est suivi», Deschamps réserve une surprise avant la Coupe du monde ?

A un peu plus de quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde aux Etats-Unis, la décision se fait de plus en plus imminente de la part de Didier Deschamps. Quel groupe va-t-il amener à Boston au camp de base des Bleus dans le pays de l’Oncle Sam pour le Mondial ? Un joueur avec peu d’expérience en sélection ferait partie intégrante de la réflexion actuelle du sélectionneur en marge de sa dernière compétition.

Une dernière danse pour Didier Deschamps, sa septième plus précisément. Après trois Coupes du monde et trois Euros disputés en tant que sélectionneur des Bleus, « DD » va vivre un ultime Mondial avant de céder les rênes du groupe tricolore vraisemblablement à Zinedine Zidane. Du 11 juin prochain au 19 juillet en Amérique du nord, la bande de Kylian Mbappé essaiera de faire mieux qu’en 2022 avec un échec cruel en finale contre l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Et pour ce faire, il se pourrait que le sélectionneur prenne la décision de rapatrier un joueur qui est aux abonnés absents depuis de longs mois lors des rassemblements.

🚨🇫🇷 @RothenJerome explique son choix de ne pas sélectionner Désiré Doué pour le Mondial 2026.



❌ "Son comportement est insuffisant, rien n'est acquis, il doit faire mieux" pic.twitter.com/BO9bpJHXSh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 2, 2026

Wesley Fofana garde la cote dans le staff de Deschamps La seule et unique cape de Wesley Fofana remonte au 16 juin 2023 au moment de la victoire contre Gibraltar (3-0). Et c’est tout. Le défenseur de Chelsea avait dû attendre plus d’un an avant d’être appelé à nouveau par Didier Deschamps. Néanmoins, bien qu’il fut présent pendant la trêve internationale d’octobre 2024, Fofana (25 ans) n’avait pas porté la tunique des Bleus contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1). Wesley Fofana n’a pas réintégré le château de Clairefontaine depuis ce jour, mais tout resterait encore possible puisqu’il parvient à enchaîner les matchs avec les Blues, le tout sans pépins physiques qui l’ont tant freiné par le passé. « Wesley Fofana, on l'observe et il est apprécié. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller (ndlr à la Coupe du monde) parce qu'il y a une très grosse concurrence on le sait, avec Konaté, Upamecano et Saliba. Upamecano a d'ailleurs prolongé au Bayern Munich jusqu'en 2030 ». a confié Fabrice Hawkins lundi soir sur le plateau de Rothen s’enflamme.