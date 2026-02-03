Deschamps : Une surprise de dernière minute avant de tout arrêter ?

Au printemps prochain, Didier Deschamps communiquera sa huitième et dernière liste de jouers convoqués pour une compétition avec l'équipe de France. La Coupe du monde 2026 sonnera le glas de sa relation de 14 ans avec les Bleus. Pour cette dernière danse, le sélectionneur tricolore garderait un oeil sur un joueur absent du groupe depuis plusieurs rassemblements. Explications.
Une quatrième Coupe du monde pour Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Après quoi et quatorze années à la tête des Bleus, le champion du monde 98 tirera sa révérence une fois le Mondial en Amérique du nord terminé. (11 juin - 19 juillet. Il ne reste qu'un seul rassemblement avant la liste des joueurs sélectionnés par Deschamps pour cette compétition. Faut-il s'attendre à un retour surprise dans le secteur défensif ?
Plus appelé depuis octobre 2024, un international à une sélection pourrait revenir en équipe de France ?
« C'est arrivé maintenant, cela aurait pu arriver avant, il a également subi une blessure grave. C'était le moment ». Voici la justification choisie par Didier Deschamps en conférence de presse au moment d'évoquer l'appel en équipe de France de Wesley Fofana. Le 16 juin 2023, le joueur formé à l'ASSE célébrait sa première sélection en équipe de France. Lors de la victoire des Bleus à Gibraltar (3-0), le défenseur central de Chelsea disputait l'intégralité de la rencontre avec l'équipe nationale tricolore. Mais depuis, plus rien, mis à part un rassemblement en octobre 2024 lors duquel il était resté sur le banc des remplaçants contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1).
«Il est suivi et apprécié par le staff»
Laissé tranquille par les pépins physiques depuis le début de la saison avec Chelsea, Wesley Fofana aurait une carte à jouer en cette année de Coupe du monde avec l'équipe de France. Dès le rassemblement de mars avec les matchs amicaux aux Etats-Unis face à la Colombie et le Brésil ? Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a reconnu pendant l'émission Rothen s'enflamme lundi soir que le staff de Didier Deschamps gardait un œil avisé sur la progression du défenseur de 25 ans à Chelsea cette saison. « Wesley Fofana, on l'observe et il est apprécié. Ca ne veut pas dire qu'il va y aller (ndlr à la Coupe du monde) parce qu'il y a une très grosse concurrence on le sait, avec Konaté, Upamecano et Saliba. Upamecano a d'ailleurs prolongé au Bayern Munich jusqu'en 2030. Il y a pas mal de joueurs, donc ça ne va pas être simple pour lui (ndlr Fofana). Je sais que le staff est aussi à la recherche d'un défenseur central qui peut jouer axe gauche, ce qui n'est pas son cas. Mais il est suivi et apprécié par le staff. Son principal problème sera de ne pas se blesser ».