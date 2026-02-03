Deschamps : Une surprise de dernière minute avant de tout arrêter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au printemps prochain, Didier Deschamps communiquera sa huitième et dernière liste de jouers convoqués pour une compétition avec l'équipe de France. La Coupe du monde 2026 sonnera le glas de sa relation de 14 ans avec les Bleus. Pour cette dernière danse, le sélectionneur tricolore garderait un oeil sur un joueur absent du groupe depuis plusieurs rassemblements. Explications.

Une quatrième Coupe du monde pour Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Après quoi et quatorze années à la tête des Bleus, le champion du monde 98 tirera sa révérence une fois le Mondial en Amérique du nord terminé. (11 juin - 19 juillet. Il ne reste qu'un seul rassemblement avant la liste des joueurs sélectionnés par Deschamps pour cette compétition. Faut-il s'attendre à un retour surprise dans le secteur défensif ?

Plus appelé depuis octobre 2024, un international à une sélection pourrait revenir en équipe de France ? « C'est arrivé maintenant, cela aurait pu arriver avant, il a également subi une blessure grave. C'était le moment ». Voici la justification choisie par Didier Deschamps en conférence de presse au moment d'évoquer l'appel en équipe de France de Wesley Fofana. Le 16 juin 2023, le joueur formé à l'ASSE célébrait sa première sélection en équipe de France. Lors de la victoire des Bleus à Gibraltar (3-0), le défenseur central de Chelsea disputait l'intégralité de la rencontre avec l'équipe nationale tricolore. Mais depuis, plus rien, mis à part un rassemblement en octobre 2024 lors duquel il était resté sur le banc des remplaçants contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1).