«Je ne refuserais pas l'équipe de France» : Il tend la main à Deschamps, tout est relancé ?

2026, année de Coupe du monde. Et surtout, année du jubilé de Didier Deschamps pour son rôle de sélectionneur dont il dispose depuis la fin de l'Euro 2012. Quatorze années de bons et loyaux services au cours desquelles DD a eu quelques soldats de confiance sous ses ordres. L'un d'entre eux lui a fait passer un message clair avant sa dernière. Explications.

Didier Deschamps va produire sa dernière danse en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Cet évènement se fera à l'échelle planétaire puisqu'il se déroulera pendant la Coupe du monde en Amérique du nord programmée entre le 11 juin et le 19 juillet. Avec, comme objectif clair et assumé, de broder une troisième étoile mondiale sur le maillot de l'équipe de France. Après quoi, comme affirmé depuis janvier 2025 par le principal intéressé, il n'officiera plus en tant que sélectionneur des Bleus.

«Laisser la place aux jeunes et laisser les jeunes écrire leurs histoires» Didier Deschamps se retirera de son rôle qu'il occupe depuis septembre 2012 une fois son contrat avec la Fédération française de football terminé donc. Et après, DD ne devrait plus revenir. Un sentiment partagé par Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale dans la foulée de l'échec des Bleus en demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne (1-2). D'ailleurs, il a été honoré par le Stade de France le 23 mars 2025 dernier. « J'ai reçu un super hommage en 2025 qui m'a beaucoup touché en famille. Je suis rentré dans ce fameux hall of fame si je puis dire de l'équipe de France avec les maillots des plus grands. Laisser la place aux jeunes et laisser les jeunes écrire leurs histoires, j'ai écris la mienne ». Voici la réponse donnée à Nico Colombien et Omar da Fonseca pendant l'émission SafePlay de beIN SPORTS concernant un éventuel retour avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026.