Benzema et Deschamps : Surprise, un journaliste tente de les rabibocher

Ballon d'or 2022 avec 14 saisons passées au Real Madrid aux côtés de Ballons d'or comme Kaka, Cristiano Ronaldo ou encore Luka Modric. Karim Benzema devrait disposer d'un héritage plus conséquent en équipe de France avec laquelle il a connu une histoire assez complexe au fil de sa longue carrière. Alors que le Mondial 2026 approche et qu'il n'a plus été appelé depuis plus de trois ans, Benzema doit y participer selon un journaliste, malgré sa relation conflictuelle avec le sélectionneur Didier Deschamps.

Bien qu'il demeure l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération étant toujours en activité en Arabie saoudite à 38 ans, Karim Benzema n'a qu'une Coupe du monde à son actif : celle de 2014 au Brésil. En 2010, Raymond Domenech ne l'avait pas sélectionné. Et pour ce qui est de celle de 2018 en Russie, deuxième sacre mondial de l'histoire de l'équipe de France, Benzema était écarté par la Fédération française de football en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro 2021, le Ballon d'or 2022 devait prendre part au Mondial au Qatar, mais une blessure l'a poussé au forfait.

«Mon voeu pour 2026 est que Karim Benzema joue la Coupe du monde» Depuis, Karim Benzema n'a plus jamais porté la tunique bleu blanc rouge de l'équipe de France, annonçant la fin de son histoire avec les Bleus au lendemain de la défaite de la sélection tricolore en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Alors que Benzema a lui-même assuré en interview fin 2025 qu'il ne fallait jamais dire jamais au sujet d'un retour en équipe de France, le journaliste Hugo Guillemet souhaite le revoir en sélection. « Mon voeu pour 2026 est que Karim Benzema joue la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Il y aura Cristiano Ronaldo, Messi et Modric : tous ceux qui l'ont précédé au Ballon d'or ».