C'est officiel pour Zinedine Zidane : La réponse lâchée dans la presse !

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a plus entraîné. Les propositions n'ont pourtant pas manqué pour le technicien, mais jusqu'à présent, aucune ne l'a tenté pour qu'il dise oui afin de revenir sur un banc de touche. Néanmoins, cela ne devrait plus tarder pour Zizou. En effet, le retour aux affaires serait imminent et voilà qu'on en sait désormais plus concernant son possible prochain challenge.

Du temps est passé depuis la dernière fois qu'on a vu Zinedine Zidane sur un banc de touche. Ancien entraîneur du Real Madrid, le champion du monde 98 est inactif depuis 2021. Il n'empêche que Zizou a gardé une immense cote suite à ses exploits avec la Casa Blanca. Ainsi, le Français intéresse toujours du beau monde, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été réciproque. Il faut dire que depuis un moment maintenant, Zidane ne pense qu'à une seule chose : l'équipe de France.

Zidane pour remplacer Deschamps ? Ça tombe bien pour Zinedine Zidane, la place sur le banc de l'équipe de France va se libérer après la Coupe du monde 2026. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et désormais, tout indique que Zizou reprendra le flambeau. Peut-on déjà considérer cela comme officiel ? Il va visiblement falloir attendre encore un peu pour être fixé sur la nomination de Zidane. Tel est en tout cas le message adressé par Philippe Diallo, président de la FFF, au cours d'un entretien accordé à Ouest France.