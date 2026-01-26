Zidane : «On ne s'est pas parlés pendant deux ans», sa femme les rabiboche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a mis un terme à sa carrière en équipe de France par un échec en finale de Coupe du monde. Le tout, sur un coup de tête au sens propre, sur le torse de Marco Materazzi. Une défaite dure à accepter pour un membre du groupe entraîné par Raymond Domenech. Si bien que cela a créé une rupture avec Zidane que sa femme à dû arranger des années plus tard...

Zinedine Zidane quittait le monde du football le 9 juillet 2006 en ayant signé un geste de classe, à savoir une panenka en finale de Coupe du monde face à l'Italie (1-1 puis 3-5), mais aussi en assénant un coup de boule à Marco Materazzi dans les 10 dernières minutes des prolongations. Les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face aux Italiens. Une pilule que le vestiaire tricolore a eu du mal à avaler. Et un ex-international français en particulier.

«Quand il s'excuse, je n'ai quelque part pas envie de les accepter» Membre de la Dream Team RMC à l'époque, Willy Sagnol n'avait pas échappé à la machine à remonter le temps de la radio pour ses consultants. L'actuel sélectionneur de la Géorgie avait été invité par Christophe Dugarry notamment à s'exprimer sur son ressenti après la finale de Coupe du monde perdue par l'équipe de France en 2006 avec le gros fait de jeu qu'était le coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. Ce qui lui avait valu un carton rouge, obligeant les Bleus à évoluer à 10 jusqu'à la séance de tirs au but. « Le coup de boule ? J'étais un peu énervé. Tu rentres dans le vestiaire, tu as perdu, tu as un mec qui parle à un moment donné pour s'excuser. Mais tu ne l'entends pas, parce que tu es dans ta déception, dans ton monde. Sur le coup quand il s'excuse, je n'ai quelque part pas envie de les accepter. Je n'ai pas envie de discuter ou de rentrer dans un débat ».