Zidane : «On ne s'est pas parlés pendant deux ans», sa femme les rabiboche !

Zinedine Zidane a mis un terme à sa carrière en équipe de France par un échec en finale de Coupe du monde. Le tout, sur un coup de tête au sens propre, sur le torse de Marco Materazzi. Une défaite dure à accepter pour un membre du groupe entraîné par Raymond Domenech. Si bien que cela a créé une rupture avec Zidane que sa femme à dû arranger des années plus tard...
Zinedine Zidane quittait le monde du football le 9 juillet 2006 en ayant signé un geste de classe, à savoir une panenka en finale de Coupe du monde face à l'Italie (1-1 puis 3-5), mais aussi en assénant un coup de boule à Marco Materazzi dans les 10 dernières minutes des prolongations. Les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face aux Italiens. Une pilule que le vestiaire tricolore a eu du mal à avaler. Et un ex-international français en particulier.
«Quand il s'excuse, je n'ai quelque part pas envie de les accepter»
Membre de la Dream Team RMC à l'époque, Willy Sagnol n'avait pas échappé à la machine à remonter le temps de la radio pour ses consultants. L'actuel sélectionneur de la Géorgie avait été invité par Christophe Dugarry notamment à s'exprimer sur son ressenti après la finale de Coupe du monde perdue par l'équipe de France en 2006 avec le gros fait de jeu qu'était le coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. Ce qui lui avait valu un carton rouge, obligeant les Bleus à évoluer à 10 jusqu'à la séance de tirs au but.
« Le coup de boule ? J'étais un peu énervé. Tu rentres dans le vestiaire, tu as perdu, tu as un mec qui parle à un moment donné pour s'excuser. Mais tu ne l'entends pas, parce que tu es dans ta déception, dans ton monde. Sur le coup quand il s'excuse, je n'ai quelque part pas envie de les accepter. Je n'ai pas envie de discuter ou de rentrer dans un débat ».
«Elle me dit : « pourquoi tu ne lui dis pas de venir le jour du mariage ? »»
Dès lors, ce fut silence radio pendant près de deux ans. Toutefois, un évènement qui tenait bien évidemment à cœur à Willy Sagnol : son mariage. Sa femme, témoignant du fait que ces non-dits travaillaient son futur mari, l'incitait à prendre son téléphone et à l'inviter à la cérémonie. « Après cette Coupe du monde, forcément ça a laissé des traces. On ne s'est pas parlés pendant deux ans. En 2008 après l'Euro, je devais me marier. Ma femme voyait que parfois j'en parlais encore. Et elle me dit : « pourquoi tu ne lui dis pas de venir le jour du mariage ? » Car ça ne reste que du football, même si c'est un rêve qui est parti. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message et il m'a dit d'accord. (...) C'était sympa d'avoir un ami à son mariage ». Une amitié entre Zidane et Sagnol sauvée donc par la conjointe de ce dernier.