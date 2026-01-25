«Zidane au PSG» : Il revient sur sa décision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane, icône du football français qui a vu le jour à Marseille, pourrait-il entraîner un jour le PSG ? Le principal intéressé n'a jamais catégoriquement fermé la porte au cours de ses entretiens à Canal+ ou encore à L'Equipe, faisant monter la sauce chez les supporters du Paris Saint-Germain et fans de Zidane.

Les propriétaires qataris du PSG, qui ont repris les rênes du club au printemps 2011 ont frappé très fort et ce rapidement en nommant Carlo Ancelotti en lieu et place d'Antoine Kombouaré à la fin de l'année civile en question. Et depuis, de grands noms ont été annoncés comme potentiel entraîneur du Paris Saint-Germain : Pep Guardiola, Xavi Hernandez et encore voire surtout Zinedine Zidane.

«Ce qui me ferait kiffer pour Noël ? Zizou au PSG» Pendant des années, il a été question de faire de la légende du football français née à Marseille la figure de proue de l'effectif parisien. Néanmoins, cette opération n'a jamais eu lieu au grand dam de plusieurs fans du Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas de Mehdi Maïzi, journaliste rap pour Apple Music, qui avoué en pleine émission de Rap Jeu à l'approche des fêtes de Noël en 2021 vouloir voir Zinedine Zidane sur le banc de touche du PSG. « Ce qui me ferait kiffer pour Noël ? Zizou au PSG ».