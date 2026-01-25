«Zidane au PSG» : Il revient sur sa décision !

Zinedine Zidane, icône du football français qui a vu le jour à Marseille, pourrait-il entraîner un jour le PSG ? Le principal intéressé n'a jamais catégoriquement fermé la porte au cours de ses entretiens à Canal+ ou encore à L'Equipe, faisant monter la sauce chez les supporters du Paris Saint-Germain et fans de Zidane.
Les propriétaires qataris du PSG, qui ont repris les rênes du club au printemps 2011 ont frappé très fort et ce rapidement en nommant Carlo Ancelotti en lieu et place d'Antoine Kombouaré à la fin de l'année civile en question. Et depuis, de grands noms ont été annoncés comme potentiel entraîneur du Paris Saint-Germain : Pep Guardiola, Xavi Hernandez et encore voire surtout Zinedine Zidane.
«Ce qui me ferait kiffer pour Noël ? Zizou au PSG»
Pendant des années, il a été question de faire de la légende du football français née à Marseille la figure de proue de l'effectif parisien. Néanmoins, cette opération n'a jamais eu lieu au grand dam de plusieurs fans du Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas de Mehdi Maïzi, journaliste rap pour Apple Music, qui avoué en pleine émission de Rap Jeu à l'approche des fêtes de Noël en 2021 vouloir voir Zinedine Zidane sur le banc de touche du PSG. « Ce qui me ferait kiffer pour Noël ? Zizou au PSG ».
«Je ne sais pas si j'ai envie que Zidane vienne au PSG»
Quelques mois plus tard, le vœu de Mehdi Maïzi était tout proche d'être exaucé selon diverses sources affirmant que Zinedine Zidane allait prendre la succession de Mauricio Pochettino à Paris. Il n'en a finalement rien été puisque Christophe Galtier a pris la suite de l'Argentin au PSG. Et de toute manière, avant le dénouement du feuilleton, Maïzi avait retourné sa veste en interview pour Ptit Délire TV. « La playlist la plus chaude pour célébrer Zidane au PSG ? En vrai, je ne sais pas si j'ai envie que Zidane vienne au PSG. Pour moi, ce sont des trucs que tu fais à FIFA. Zizou au PSG, je vais célébrer parce qu'il sera dans notre ville. Donc je serai content et c'est quelque chose de positif pour Paris. Tout est possible même les trucs les plus fous et moins naturels. Zidane au PSG, ce n'est pas très naturel. Pas de playlist en vrai ».