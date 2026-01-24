Le nouveau Lamine Yamal à l'OM : C'est officiel !

Désireux de profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements dans son effectif, l’OM a officialisé vendredi l’arrivée de ses deux premières recrues de 2026. L’une d’elles a été prêtée sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison et a été comparée dans l’After Foot sur RMC à la star du FC Barcelone, Lamine Yamal.
C’est désormais officiel : l’OM tient ses deux premières recrues de 2026. Vendredi, le club a officialisé le transfert de Quinten Timber (24 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam, estimé à 4,5M€. Quelques heures plus tard, c’est l’arrivée d’Ethan Nwaneri qui a été annoncée. Âgé de 18 ans, l’ailier anglais a été prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.
« Nwaneri, on l'appelle le Yamal anglais »
Un joueur dans lequel les Gunners croient encore et placent de grands espoirs, mais ont jugé qu’un prêt à l’OM serait bénéfique pour sa progression. « Il faut qu'il soit plongé là-bas, dans le grand bain, dans une culture et une ambiance footballistiques incroyables, dans un club incroyable, et ça va le rendre tellement bon », a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.
« C’est quelque chose d'énorme »
« Nwaneri, on l'appelle le Yamal anglais », a réagi Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC après l’officialisation de l’arrivée d’Ethan Nwaneri à l’OM. Lui aussi présent dans l’émission, Walid Acherchour a mis en avant l’impact de Roberto De Zerbi pour attirer ce genre de profil : « Par exemple, Nwaneri qui est un crack de d'Arsenal, Arteta veut qu'il aille à Marseille parce que De Zerbi est le coach. Timber, c'est la même chose. C’est quelque chose d'énorme. C'est pas forcément ce qu'il a fait à Marseille, mais ça reste quand même attractif. Je reproche notamment au PFC de ne pas prendre un coach attractif, avec tout l'amour que j'ai pour Stéphane Gilli. Pour essayer de changer de projet, c'est très important. Quand tu dis ‘voilà moi j'ai Roberto De Zerbi' ce n’est pas la même chose. »