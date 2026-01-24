Le nouveau Lamine Yamal à l'OM : C'est officiel !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements dans son effectif, l’OM a officialisé vendredi l’arrivée de ses deux premières recrues de 2026. L’une d’elles a été prêtée sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison et a été comparée dans l’After Foot sur RMC à la star du FC Barcelone, Lamine Yamal.

C’est désormais officiel : l’OM tient ses deux premières recrues de 2026. Vendredi, le club a officialisé le transfert de Quinten Timber (24 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam, estimé à 4,5M€. Quelques heures plus tard, c’est l’arrivée d’Ethan Nwaneri qui a été annoncée. Âgé de 18 ans, l’ailier anglais a été prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

« Nwaneri, on l'appelle le Yamal anglais » Un joueur dans lequel les Gunners croient encore et placent de grands espoirs, mais ont jugé qu’un prêt à l’OM serait bénéfique pour sa progression. « Il faut qu'il soit plongé là-bas, dans le grand bain, dans une culture et une ambiance footballistiques incroyables, dans un club incroyable, et ça va le rendre tellement bon », a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.