Zinedine Zidane : Un très grand nom prêt à l’accompagner en équipe de France ?

Lors de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps officiera sur le banc de l'Equipe de France pour la dernière fois. Pour prendre sa succession, Zinédine Zidane est largement pressenti. La légende du football français doit déjà préparer le terrain et justement dans le futur encadrement de l'équipe, il pourrait être rejoint par un grand nom.

Même s'il n'a pas encore été nommé officiellement, tout porte à croire que Zinédine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'Equipe de France. Le Ballon d'Or 1998 n'a pas caché ses ambitions concernant cette place et il pourrait pourquoi pas retrouver des noms bien connus pour l'accompagner dans sa nouvelle aventure. Zidane n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Ribéry peut faire son grand retour Retraité depuis 2022, Franck Ribéry a rangé les crampons à l'US Salernitana en Italie. Il a ensuite démarré une nouvelle carrière en intégrant le staff de l'entraîneur du club. Depuis, l'homme aux 81 sélections en Equipe de France a obtenu une licence UEFA A et pourrait jouer de plus grands rôles à l'avenir. « Je veux construire ma deuxième carrière avec beaucoup de patience, sans brûler les étapes. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, je veux me donner les meilleures chances. Devenir entraîneur sera un bon moyen de retrouver l’adrénaline des matchs qui me manque depuis beaucoup depuis que j’ai raccroché les crampons » confie-t-il au JDD.