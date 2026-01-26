Zinedine Zidane - «Rien à branler» : Le refus est terrible !

En 2008, Besma Lahouri publiait une biographie non autorisée de Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète ». Mais voilà qu’elle a eu énormément de mal à recueillir des témoignages sur l’ancien du Real Madrid. En effet, ils ont été peu nombreux à vouloir parler de Zizou tandis que certains n'ont pas manqué de lâcher des réponses fracassantes aux sollicitations.
Si on connait le joueur de football et l’entraîneur, Zinedine Zidane reste tout de même un personnage très mystérieux. Et voilà qu’il est difficile d’en apprendre plus sur l’ancien du Real Madrid. Besma Lahouri a pu en faire l’expérience au moment d’écrire la biographie non autorisée de Zizou. En effet, pour elle, obtenir des témoignages de ceux qui ont pu côtoyer Zidane a été une galère.
Une communication bloquée ?
Afin d’écrire sur Zinedine Zidane, Besma Lahouri a voulu se renseigner auprès de ceux qui le connaissent bien. Il y a toutefois eu un hic… « Zidane a pris soin de tout verrouiller. L'ancien intendant des Bleus Henri Emile, une sorte de super-nounou en somme, qui a partagé la vie de l'équipe nationale jusqu'en 2004, explique qu'il n'est pas question pour lui de parler, puisque Zizou le lui a « formellement interdit », écrivait-elle dans sa biographie non autorisée de Zizou.
« Rien à branler de ton bouquin, je parle pas »
Et si elle ne se heurtait pas à de refus, les réponses étaient fracassantes. « Un ex-coéquipier comme Vikash Dhorasoo, encensé par la presse pour son courage et sa liberté de parole et dont les mauvaises relations avec Zizou sont pourtant connues du milieu, nous assène de son côté avec verdeur : « Rien à branler de ton bouquin, je parle pas. » La plupart de ses autres coéquipiers font preuve d'une semblable réticence : « S'il n'est pas d'accord, on ne parle pas » », écrivait ensuite Besma Lahouri en 2008 dans un extrait qui avait été rapporté par L’Express.