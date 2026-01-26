Zinedine Zidane - «Rien à branler» : Le refus est terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2008, Besma Lahouri publiait une biographie non autorisée de Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète ». Mais voilà qu’elle a eu énormément de mal à recueillir des témoignages sur l’ancien du Real Madrid. En effet, ils ont été peu nombreux à vouloir parler de Zizou tandis que certains n'ont pas manqué de lâcher des réponses fracassantes aux sollicitations.

Si on connait le joueur de football et l’entraîneur, Zinedine Zidane reste tout de même un personnage très mystérieux. Et voilà qu’il est difficile d’en apprendre plus sur l’ancien du Real Madrid. Besma Lahouri a pu en faire l’expérience au moment d’écrire la biographie non autorisée de Zizou. En effet, pour elle, obtenir des témoignages de ceux qui ont pu côtoyer Zidane a été une galère.

Une communication bloquée ? Afin d’écrire sur Zinedine Zidane, Besma Lahouri a voulu se renseigner auprès de ceux qui le connaissent bien. Il y a toutefois eu un hic… « Zidane a pris soin de tout verrouiller. L'ancien intendant des Bleus Henri Emile, une sorte de super-nounou en somme, qui a partagé la vie de l'équipe nationale jusqu'en 2004, explique qu'il n'est pas question pour lui de parler, puisque Zizou le lui a « formellement interdit », écrivait-elle dans sa biographie non autorisée de Zizou.