CAN 2025 : «J’arrête», le scandale au Maroc provoque un départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Maroc a perdu la Coupe d’Afrique des nations sur ses terres en finale contre le Sénégal (0-1). La faute à une panenka manquée de Brahim Diaz et d’une punition de Pape Gueye en prolongations. Avant le raté de Diaz sur penalty, Edouard Mendy était aperçu en train de brièvement converser avec l’attaquant du Real Madrid. Un arrangement pour la paix au vu du climat délétère dans le stade après que les joueurs sénégalais aient quitté la pelouse ? C’est la question posée par Vanessa Le Moigne qui lui a coûté de multiples interventions haineuses sur la toile. Elle dit stop.

La Coupe d’Afrique des nations 2025 a pris fin dimanche dernier. Et ce, au terme d’un final aux multiples rebondissements. Un but refusé pour le Sénégal en raison d’une intervention illicite sur Achraf Hakimi au moment du corner. Quelques minutes s’écoulèrent avant une faute dans l’autre surface sanctionnée par la VAR. Résultat : penalty pour le Maroc dans les ultimes seconde du temps additionnel de la seconde période. De quoi rendre furieux les Sénégalais criant à l’injustice qui décidaient de quitter la pelouse.

«La supputation continue : voilà la seule réponse là dessus» Après de longues minutes de confusion dans le stade Prince Moulay Abdellah, les hommes de Pape Thiaw regagnèrent le terrain pour voir Brahim Diaz rater sa panenka face à Edouard Mendy. Le tout, dans la foulée d’un bref échange entre les deux hommes au niveau du point de penalty. Journaliste de beIN SPORTS sur place pendant l’intégralité de la compétition, Vanessa Le Moigne interrogeait le portier des Lions de la Teranga sur cet épisode. Ce qui lui a valu une vague de menaces de mort et de messages haineux sur ses réseaux sociaux. Ce jeudi, Vanessa Le Moigne a dit stop après s’être expliqué sur les raisons de la question posée à Mendy. « Des supputations d’arrangement pour la « paix » circulent sur les réseaux. Je dois poser les questions et cette question là sur le penalty pour que la réponse de l’un des acteurs existe. La supputation continue : voilà la seule réponse là dessus ».

«Mes amis, mes « pairs » à l’affût de mon moindre fourchage de langues depuis des années ! Ils sont meilleurs visiblement» « Après, c’est clair qu’on peut faire mieux. Que les supporters ne comprennent pas, c’est okay ! Mais mes amis, mes « pairs » à l’affût de mon moindre fourchage de langues depuis des années ! Ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute. Je leur laisse la place… Je ne suis pas Jeanne d’Arc. Après un mois à sacrifier ma vie de famille, après des années même à sacrifier ma vie perso. Stop ! Prenez le siège et ce qui va avec ». a pesté Vanessa Le Moigne, étant arrivée au bout de ce qu’elle peut tolérer après des années à beIN SPORTS où on attendait le moindre faux pas de sa part.