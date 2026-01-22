CAN 2025 - Maroc/Sénégal : Le coupable est désigné après le scandale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 fut marquée par la colère des joueurs sénégalais, quittant temporairement le terrain à la fin du match pour contester le penalty accordé (et finalement raté) au Maroc. Pour Thierry Henry, l’arbitrage n’a pas été à la hauteur de l’événement.

Le scénario rocambolesque de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui a vu le Sénégal s’imposer contre le Maroc (1-0, a. p.), continue de faire réagir. Pour rappel, de nombreux joueurs de Pape Thiaw avaient contesté la décision de l’arbitre M. Ndala Ngambo, accordant un penalty aux Lions de l’Atlas dans les dernières secondes de la partie, en quittant le terrain durant une vingtaine de minutes. A leur retour, les Sénégalais avaient vu Brahim Diaz rater sa panenka, avant de l’emporter sur un but de Pape Gueye.

« Ce n’est pas l’image du football que tu veux donner » Mardi soir, Thierry Henry a eu l’occasion de revenir sur cette rencontre controversée, regrettant le scénario. « Ce que vous avez vu, la réaction de l’équipe du Sénégal qui quitte le terrain, ce n’était pas la bonne. Ce n’est pas l’image du football que tu veux donner. Ni du football africain, ni de n’importe quel autre football », a indiqué la légende des Bleus sur CBS.