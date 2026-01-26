Equipe de France : Zidane lui coûte sa place, l'accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'équipe de France et Zinedine Zidane, c'est une grande histoire d'amour qui, sauf énorme rebondissement, devrait reprendre après la Coupe du monde 2026. 20 ans après la séparation due au départ à la retraite de l'ancien meneur de jeu des Bleus. Un Mondial auquel Zidane a pris part après sa sortie de retraite internationale, qui aurait eu raison de la participation d'un autre international... Explications.

En août 2005, un peu plus d'un an après l'annonce de sa retraite internationale, Zinedine Zidane signait son retour en équipe de France dans la foulée de la Une de L'Equipe aujourd'hui historique : « Il revient ». Le champion du monde 98 et d'Europe 2000 réintégrait le groupe France avec Claude Makélélé et Lilian Thuram. Et ce, dans l'optique de préparer la Coupe du monde en Allemagne qui sonnait le glas de la carrière de Zinedine Zidane tant en club qu'en sélection cette fois-ci, à 34 ans.

«Est-ce qu'il fallait que je touche à l'icône ou pas» Le Mondial 2006, un regret de taille ressenti par Jérôme Rothen qui a manqué ce rendez-vous. Selon lui, comme il l'a fait savoir sur les antennes de RMC pendant son émission Rothen s'enflamme, cette absence de l'autre côté du Rhin est exclusivement due à ses frictions datant de deux ans plus tôt avec Zinedine Zidane. « Vous connaissez l'altercation, je l'ai raconté dans mon livre (ndlr Rothen raconte que Zidane l'a insulté pendant les quarts de finale de Ligue des champions en 2004 entre Monaco et le Real Madrid). Est-ce qu'il fallait que je touche à l'icône ou pas, mais ça faisait partie de ma vie. J'imagine que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte et ceux qui sont avec Zizou, il n'y a pas de problème, aucune rivalité. Jamais je n'ai voulu être contre lui. Ce n'était pas « Rothen ou Zizou ». Il faudrait être complètement dingue pour penser comme ça ».