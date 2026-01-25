Trahison envers Marseille : L’annonce de Zidane sur le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Originaire de Marseille où il a grandi, Zinedine Zidane a pourtant été évoqué avec insistance comme étant une piste pour le poste d'entraîneur du PSG ces dernières années. Et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'est déjà prononcé à plusieurs reprises à ce sujet, évoquant notamment une forme de trahison envers l'OM et la ville de Marseille.

Zinedine Zidane sur le banc du PSG un jour, faut-il vraiment y croire ? L'ancien numéro 10 de l'équipe de France semble avoir parfois craint une forme de trahison envers la ville de Marseille, même s'il n'a jamais porté les couleurs de l'OM tout au long de sa carrière. Mais Zidane est estampillé Marseille et il le sait comme le montrant cette interview sur le plateau du Canal Football Club, en 2015, lorsqu'il lui a été demandé s'il se verrait venir coacher le PSG en tant que pur Marseillais.

« Je suis Marseillais... » « Entraîner le PSG un jour ? Pour le moment ils ont un entraineur qui a des résultats, et je suis marseillais. (…) Mais il faut jamais dire jamais. Je ne m’interdis rien mais ça va être compliqué… Mais je ne m’interdis rien, surtout en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, c’était peut-être différent, mais en tant qu’entraîneur, ce sont des opportunités… », avait répondu Zinedine Zidane. En clair : même s'il y voit une certaine forme de trahison vu ses origines phocéennes, il ne ferme pas la porte au PSG étant donné qu'il aurait moins de scrupule à y aller en tant qu'entraîneur.