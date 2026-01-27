Quand Deschamps parlait d’une «erreur impardonnable» pour Zidane

Axel Cornic

Après quatorze années de règne, Didier Deschamps est prêt à laisser sa place de sélectionneur de l’équipe de France, à la fin de la Coupe du monde 2026. Sa succession semble limpide puisque Zinedine Zidane est le grand favori pour lui succéder, ce qui n’a pas manqué de soulever quelques débats, avec les deux anciens coéquipiers qui n’ont pas vraiment été les meilleurs amis du monde au cours de leur carrières de joueurs.

Normalement, il y a toujours des débats interminables à la fin d’un mandat de sélectionneur. Mais cette fois, il n’y a pas de place pour le doute. Didier Deschamps n’est pas encore parti que tout le monde annonce déjà Zinedine Zidane, sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Zidane, tout aurait pu basculer Ce n’est plus qu’une question de temps avant que ce ne soit officiel, avec la Fédération française de football qui ne semble toutefois pas être pressée. C’est donc un autre ancien Champion du monde 1998 qui va prendre les rênes de l’équipe de France et pas n’importe lequel, puisque Zidane est le grand héros de cette épopée tricolore. Il a en effet marqué un doublé en finale contre le Brésil, lançant ainsi sa légende avec les Bleus.