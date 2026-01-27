Quand Deschamps parlait d’une «erreur impardonnable» pour Zidane

Après quatorze années de règne, Didier Deschamps est prêt à laisser sa place de sélectionneur de l’équipe de France, à la fin de la Coupe du monde 2026. Sa succession semble limpide puisque Zinedine Zidane est le grand favori pour lui succéder, ce qui n’a pas manqué de soulever quelques débats, avec les deux anciens coéquipiers qui n’ont pas vraiment été les meilleurs amis du monde au cours de leur carrières de joueurs.
Normalement, il y a toujours des débats interminables à la fin d’un mandat de sélectionneur. Mais cette fois, il n’y a pas de place pour le doute. Didier Deschamps n’est pas encore parti que tout le monde annonce déjà Zinedine Zidane, sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021.
Zidane, tout aurait pu basculer
Ce n’est plus qu’une question de temps avant que ce ne soit officiel, avec la Fédération française de football qui ne semble toutefois pas être pressée. C’est donc un autre ancien Champion du monde 1998 qui va prendre les rênes de l’équipe de France et pas n’importe lequel, puisque Zidane est le grand héros de cette épopée tricolore. Il a en effet marqué un doublé en finale contre le Brésil, lançant ainsi sa légende avec les Bleus.
« On sait que c’est un joueur impulsif mais bon… »
Mais son aventure en 1998 aurait pu tourner court ! Car il ne faut pas oublier qu’avant d’être le sauveur de tout un pays, Zinedine Zidane s’était surtout illustré par un carton rouge écopé en phase de poules, face à l’Arabie Saoudite (4-0). Et à l’époque, Didier Deschamps s’était montré extrêmement dur envers son coéquipier. « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre » avait déclaré à l’époque le capitaine de l’équipe de France. « Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd ».